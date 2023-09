Milett Figueroa se sincera sobre la maternidad: "¿Ya es momento de tener hijos?"

La modelo y actriz peruana, Milett Figueroa, dejó al descubierto un lado que poco se conoce de ella, en una sincera conversación en el podcast Mirada Púrpura. En este episodio, conducido por Manuela Camacho y Silvana Cañote, Milett habló de temas íntimos, incluyendo sus deseos de ser madre, la presión que ha sentido por mantenerse bella y otros desafíos que enfrentan las mujeres en el día a día.

Figueroa compartió sus pensamientos sobre la maternidad en el programa. La artista, de 31 años, admitió sentir la presión del reloj biológico, una lucha que, en sus palabras, muchas mujeres experimentan a lo largo de sus vidas. "No les voy a negar que sí me ha pasado por la cabeza: ¿Ya es momento de tener hijos? ¿Ya es momento de pensar en hijos?". "Cada vez vamos entendiendo que es a nuestro tiempo, a nuestro proceso y a nuestra gana", agregó.

Millet fue invitada al programa Mirada Púrpura, conducido por Manuela Camacho y Silvana Cañote, en un episodio que exploró la idea de la amistad entre las mujeres y los retos que pasan producto de los prejuicios, la presión de la sociedad y la madurez. Le acompañó la actriz Macla Yamada, quien se confesó una admiradora de su colega y amiga cercana.

Durante la entrevista de 45 minutos, Milett Figueroa también abordó la percepción errónea de que la belleza y la inteligencia son incompatibles. "Conmigo decían así. Desde que me conocen. Creo que a veces se acerca la gente que piensa algo y de pronto descubre que no", afirmó.

Las presiones por los que pasó Milett

Durante la entrevista, Milett Figueroa confesó que se siente presionada por mantener su belleza debido a los ideales estéticos impuestos por la sociedad. "Nosotras podemos ser bellas hasta cierta edad y si no, necesitamos una ayudita. Los cánones de belleza han sido una gran lucha para la mujer, poque no todas vamos a ser iguales y está perfecto”.

Además de discutir la presión sobre su apariencia, Milett compartió sus experiencias personales en cuanto a las amistades con hombres. Reveló que le cuesta mantener una amistad con un hombre porque en el pasado tuvo un amigo cercano que estaba enamorado de ella, pero ella no lo había notado. "Nunca me enteré de que estaba enamorado de mí. No sabía cómo distinguir eso. Pasaron como seis años para que él me diga por correo que ya no podía ser mi amigo porque estaba enamorado de mí", compartió.

Milett vuelve al baile con Tinelli

Milett Figueroa, la recordada ganadora de El gran show, de Gisela Valcárcel, regresa a la televisión como parte del elenco de famosos que concursan en el reality argentino Bailando 2023, conducido por Marcelo Tinelli. La talentosa actriz y modelo se unirá al famoso conductor de radio y televisión argentino, Martín Salwe, en esta esperada competencia de baile.

Proyectos en el cine

Desde que inició su carrera actoral, a Milett Figueroa no le han faltado proyectos. La actriz tuvo una nueva oportunidad en la industria del cine, en La peor de mis bodas 3, dirigida por Adolfo Aguilar, donde compartió roles con la actriz mexicana Laura Zapata. Anteriormente, participó en Buscando Nirvana en 2017 y Vampiras: the brides en 2022.