Angie Jibaja pudo ver a sus hijos pero "nuevamente los decepcionó", afirma Romina Gachoy

Angie Jibaja pudo reencontrarse con sus hijos tras su regresó al Perú, confirmó Romina Gachoy. La modelo uruguaya dijo que habló con la exactriz peruana para que “haga las cosas bien”, pero que, luego de convencer a los jóvenes para que la vean, la exchica reality “nuevamente los decepcionó” con sus comentarios contra ella y Jean Paul Santa María.

Fue mediante mensaje enviados al programa La noche habla que Gachoy mencionó que siempre tuvo la intención de que Angie Jibaja vea a sus hijos, pero que siempre dependió de ellos “y de la actitud que ella tenga”.

“Al comienzo la mamá de Angie (Maggi Liza) habló con los chicos y le dijeron a su abuela que no querían verla. Sin embargo, luego de eso, insistí. Hablé con ambos y después de una larga charla pude llegar a ellos y a sus corazoncitos para que lo perdonen y le den otra oportunidad”, expresó Romina.

La influencer contó que los dos hijos de Jibaja tenían “temor y desconfianza” de Angie pero que finalmente aceptaron ver a su mamá afirmando que sería “la última oportunidad que le iban a dar”.

“Hablé con Angie y le pedí que por favor esta vez haga las cosas bien, que no les vuelva a fallar y me prometió que esta vez no me va a decepcionar (…) Fueron un rato a almorzar y con la nana”, remarcó.

Sin embargo, luego de promover el reencuentro de Angie y sus hijos, Gachoy resaltó que, otra vez, se decepcionaron la actitud de la exmodelo. “El resultado, es que nuevamente los vuelve a decepcionar con sus comentarios en redes sociales. Nuevamente no quieren verla”, declaró la uruguaya a América Hoy.

Angie Jibaja vino a Lima para ver a sus hijos: “Aquí estoy por ellos”

Angie Jibaja regresó a Lima para ver a sus hijos. Fue la propia exmodelo peruana quien compartió en sus redes sociales la noticia de su llegada al Perú resaltando su deseo de estar con ellos luego de varios años.

“Aquí estoy yo y vine por ellos. ¿Una familia en cinco años, una familia? Yo los tuve desde mi barriga hasta los nueve y ocho años”, escribió la exactriz de Mañana te cuento y La gran sangre.

Jibaja confirmó que está en la capital al estar preocupada por el bienestar de los dos hijos que tiene con su expareja Jean Paul Santa María.

“Todo mi amor y entrega de madre que solo vive soñando con un reencuentro. Ellos no están bien. Qué pena. Pero la pregunta es, ¿cómo están mis bebés?”, expresó Angie.

Cabe resaltar que la llegada de Angie Jibaja a Lima coincide en una supuesta crisis de pareja entre Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, según reveló esta última. Por su parte, el cantante cuestionó el mensaje dejado por la exchica reality.

“Ya empiezan nuevamente las indirectas y ayer sucedió un hecho el cual yo aprobé, estuve de acuerdo junto con mi esposa, con Romina, los dos lo conversamos, pero creo que ella no estaba al tanto de este mensaje, porque quizás si hubiese estado al tanto, creo que otra hubiera sido la postura hacia la situación”, declaró Jean Paul al programa América Hoy.