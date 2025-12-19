Últimas Noticias
Angie Jibaja pudo ver a sus hijos pero "nuevamente los decepcionó", afirma Romina Gachoy

Angie Jibaja regresó a Lima para ver a sus dos hijos que tiene con Jean Paul Santa María.
Angie Jibaja regresó a Lima para ver a sus dos hijos que tiene con Jean Paul Santa María. | Fuente: Facebook (Angie Jibaja)
por Harold Quispe

·

"Le pedí a Angie que haga las cosas bien", expresó Romina Gachoy, quien reveló una supuesta crisis de pareja con Jean Paul Santa María por propuesta para reality en España.

Angie Jibaja pudo reencontrarse con sus hijos tras su regresó al Perú, confirmó Romina Gachoy. La modelo uruguaya dijo que habló con la exactriz peruana para que “haga las cosas bien”, pero que, luego de convencer a los jóvenes para que la vean, la exchica reality “nuevamente los decepcionó” con sus comentarios contra ella y Jean Paul Santa María.

Fue mediante mensaje enviados al programa La noche habla que Gachoy mencionó que siempre tuvo la intención de que Angie Jibaja vea a sus hijos, pero que siempre dependió de ellos “y de la actitud que ella tenga”.

“Al comienzo la mamá de Angie (Maggi Liza) habló con los chicos y le dijeron a su abuela que no querían verla. Sin embargo, luego de eso, insistí. Hablé con ambos y después de una larga charla pude llegar a ellos y a sus corazoncitos para que lo perdonen y le den otra oportunidad”, expresó Romina.

La influencer contó que los dos hijos de Jibaja tenían “temor y desconfianza” de Angie pero que finalmente aceptaron ver a su mamá afirmando que sería “la última oportunidad que le iban a dar”.  

“Hablé con Angie y le pedí que por favor esta vez haga las cosas bien, que no les vuelva a fallar y me prometió que esta vez no me va a decepcionar (…) Fueron un rato a almorzar y con la nana”, remarcó.

Sin embargo, luego de promover el reencuentro de Angie y sus hijos, Gachoy resaltó que, otra vez, se decepcionaron la actitud de la exmodelo. “El resultado, es que nuevamente los vuelve a decepcionar con sus comentarios en redes sociales. Nuevamente no quieren verla”, declaró la uruguaya a América Hoy.

Angie Jibaja vino a Lima para ver a sus hijos: “Aquí estoy por ellos”

Angie Jibaja regresó a Lima para ver a sus hijos. Fue la propia exmodelo peruana quien compartió en sus redes sociales la noticia de su llegada al Perú resaltando su deseo de estar con ellos luego de varios años.

“Aquí estoy yo y vine por ellos. ¿Una familia en cinco años, una familia? Yo los tuve desde mi barriga hasta los nueve y ocho años”, escribió la exactriz de Mañana te cuento y La gran sangre.

Jibaja confirmó que está en la capital al estar preocupada por el bienestar de los dos hijos que tiene con su expareja Jean Paul Santa María.

“Todo mi amor y entrega de madre que solo vive soñando con un reencuentro. Ellos no están bien. Qué pena. Pero la pregunta es, ¿cómo están mis bebés?”, expresó Angie.

Cabe resaltar que la llegada de Angie Jibaja a Lima coincide en una supuesta crisis de pareja entre Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, según reveló esta última. Por su parte, el cantante cuestionó el mensaje dejado por la exchica reality.

“Ya empiezan nuevamente las indirectas y ayer sucedió un hecho el cual yo aprobé, estuve de acuerdo junto con mi esposa, con Romina, los dos lo conversamos, pero creo que ella no estaba al tanto de este mensaje, porque quizás si hubiese estado al tanto, creo que otra hubiera sido la postura hacia la situación”, declaró Jean Paul al programa América Hoy.

Los dos hijos de Angie Jibaja viven con Romina Gachoy y Jean Paul Santa María.
Los dos hijos de Angie Jibaja viven con Romina Gachoy y Jean Paul Santa María. | Fuente: Instagram (romina.gachoy)

Romina Gachoy revela crisis de pareja con Jean Paul Santa María

Romina Gachoy sorprendió a todos sus seguidores al revelar una crisis de pareja con Jean Paul Santa María. La modelo uruguaya apareció muy cabizbaja en un live que hizo en su cuenta de Instagram donde reveló que no la pasa nada bien en su relación.

“Necesito pensar un poco en mí. Sé que este año seré una Romina diferente. Me cuesta demasiado bastante separarme de mi familia (…) Hay muchas situaciones externas que a mí me han puesto en este lugar de ser muy fuerte a pasar a romperme”, comenzó diciendo la también modelo de OnlyFans.

Del mismo modo, Gachoy recalcó que ha venido teniendo “problemas” en su relación con Santa María. “La tristeza y la depresión es algo que te puede llegar a consumir al punto que no puedes dar lo mejor”, exclamó entre lágrimas.

En ese sentido, resaltó sentirse “muy incomprendida” en los últimos días luego de que recibiera una propuesta para ir a un reality show en España junto a Jean Paul Santa María. “Nos han ofrecido a los dos para poder ingresar”, explicó.

Sin embargo, la también influencer resaltó la negativa de Jean Paul para ir con ella debido a que “está construyendo una carrera musical en Perú”. “No está en sus expectativas poder agarrar y meterse en un reality”, añadió.

Finalmente, Romina no descartó irse sola a España dejando a sus hijos con Jean Paul Santa María. “No sé qué pueda suceder, no sé si el próximo año siga aquí en Perú. No sé si se dé, porque estoy en negociaciones, pero esta es la situación ahora”, agregó.

angie jibaja romina gachoy jean paul santa maria

