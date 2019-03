Camila Escribens asumiría la corona por ser la primera finalista del certamen 2019. | Fuente: Instagram

La permanencia de Anyella Grados como Miss Perú 2019 sigue en incertidumbre. Sin embargo, ya se vocea a Camila Escribens, representante del certamen para Perú USA y primera finalista del concurso 2019, como la próxima reina. Junto a Jessica Newton, organizadora del certamen, Escribens le brindó su apoyo a la actual reina de belleza ante la difusión de un video en estado de ebriedad.

"Que sea fuerte. Yo sé que las redes ahorita están horribles. En verdad ayer no entré a las redes por que no quería saber nada y (a Anyella) espero que estés bien. Sabes que tienes nuestro apoyo y nunca quisiéramos que estés mal", dijo.

Tanto Escribens como Newton descartaron alguna comunicación con Anyella. "No he hablado con Anyella. Estoy triste, toda esta situación me duele, no solo a mí sino también a mi organización y es super mala la situación que se está viviendo", dijo.



Ante la posibilidad de obtener la corona tras la destitución de Grados, Escribens dijo que "respetaría la decisión de su organización".

TOMARÁ ACCIONES LEGALES

Anyella Grados, la Miss Perú 2019, emitió un comunicado en el que aseguró que "tomará las acciones legales" contra la persona detrás del video [donde se le ve en estado de ebriedad] por "atentar contra su honor y buena reputación". La trujillana indicó que recuerda perfectamente nombre y apellidos del individuo.

Anyella Grados, además, agradeció la solidaridad de su público e informó que no piensa rendirse ante este "atropello a su reputación". "Tampoco voy a renunciar porque tengo la conciencia tranquila y el alma en paz", agregó en comunicado en Instagram.

La joven, de 19 años, fue elegida Miss La Libertad y estudia Ciencias de la Comunicación. Al recibir la corona del Miss Perú 2019, ella dijo que buscaría "lograr el cambio" durante su reinado. La joven recibió la corona de manos de su antecesora Romina Lozano, Miss Perú 2018.