Camila Escribens asumirá los compromisos de Miss Perú Grand. | Fuente: Instagram

Se acabó la incertidumbre. Luego del escándalo que devino tras la publicación del video de la reina de belleza Anyella Grados en evidente estado de ebriedad, la organizadora del certamen Jessica Newton confirmó que la ex Miss Perú 2019 será despojada de la corona... pero aún no hay nueva reina

"Hemos decidido retirar el título y la corona a Anyella Grados liberándola de cualquier relación con el certamen y a nosotros de cualquier relación con ella", señaló Newton.

En busca de una decisión justa, la nueva Miss Perú 2019 será elegida en un próximo concurso, para el cual aún no se tiene una fecha pactada. De momento, Camila Escribens, la primera finalista, asumirá temporalmente los compromisos estipulados en el contrato como Miss Perú Grand, mas no representará al Perú en el Miss Universo.

Anyella Grados fue despojada de la corona tras escándalo. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: MARCOS REÁTEGUI

LOS COMPROMISOS

Antes de que se elija la nueva Miss Perú 2019, Camila Escribens será momentáneamente la cara de la organización y deberá asistir a todos los eventos sociales de Miss Perú. Por ejemplo, en diversos actos benéficos.

Este sábado, la reina de belleza acudirá a un evento para apoyar a los niños que sufren de labio leporino. El puesto de Miss Perú 2019, no obstante, se encuentra vacante.

Jessica Newton lamentó que Anyella Grados no haya pedido disculpas tras la difusión del video y aseguró que fue la primera en ser comunicada sobre la decisión de retirarle la corona. La organizadora del certamen aún no obtiene una respuesta de la ex reina de belleza.

Jessica Newton convocará a un nuevo concurso para elegir a Miss Perú 2019. | Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: GRUPORPP / Marcos Reátegui E.

ESCRIBENS LE MOSTRÓ SU APOYO

Cuando se difundió el video de Anyella Grados, la representante del certamen para Perú USA, Camila Escribens, aprovechó para enviar su apoyo a la ahora ex reina. Sin embargo, descartó cualquier tipo de comunicación con ella.

"Que sea fuerte. Yo sé que las redes ahorita están horribles. En verdad ayer no entré a las redes porque no quería saber nada y (a Anyella) espero que estés bien. Sabes que tienes nuestro apoyo y nunca quisiéramos que estés mal", comentó.