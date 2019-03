Laura Spoya, ex Miss Perú, se pronunció sobre el escándalo protagonizado por Anyella Grados.

La ex Miss Perú Laura Spoya se pronunció sobre el escándalo que protagonizó la actual reina de belleza Anyella Grados, quien fue captada en estado de ebriedad durante un viaje oficial al Festival de Rioja.

"A mí me encanta tomar cerveza, la puedo destapar con la puerta, pero en la vida me iba a comportar así. Es algo que le falló a Anyella y va a tener que asumir las consecuencias de sus actos", sostuvo la ex Miss Perú en "Mujeres al mando".

Laura Spoya también se refirió con dureza a Camila Canicoba, Miss Teen Perú, quien fue quien grabó a Anyella Grados en estado de ebriedad. "Yo sé que Jessica [Newton] apoya a Camila [Canicoba], pero yo estoy en contra de que hayan grabado a una persona en su intimidad. [Si a mí me hubieran hecho eso] yo le hubiera dado cuatro patadas por traicionera", manifestó.

LAS REINAS: PERSONAS REALES

Laura Spoya también aseguró que las misses que participan en el Miss Perú "no son perfectas". Asimismo, aclaró que Jessica Newton ─con quien asegura mantener una muy buena relación─ no vive con sus reinas para saber cómo se están comportando.

"[Anyella Grados] tiene 19 años y un margen para equivocarse en la vida. Jessica nunca nos ha pedido ser perfectas. Al final ser miss es ser una persona real. Efectivamente, tienes que representar a un país y a las mujeres de ese país, así que tienes que comportarte a la altura", agregó.

Finalmente, Laura Spoya dijo que, si bien existe una cláusula en el Miss Perú que impide a las misses tomar, "eso es en público". "Somos pesonas reales que pueden tomar una copa de vino, porque no te están metiendo en una casa de cristal".