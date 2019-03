Miss Perú 2019: Estos son los escándalos más recordados de la historia de las reinas de belleza

Laura Spoya, Anyella Grados y Darlene Rosas. | Fuente: Instagram

A pesar de que las misses y concursantes a certámenes de belleza como el Miss Perú suelen caracterizarse por su belleza y elegancia, no son pocas las veces en las que algunas representantes se han visto envueltas en todo tipo de escándalos, desde peleas en la calle hasta mentiras sobre su estado civil. Ellas son las ex reinas de belleza peruanas que se vieron envueltas en escándalos.

1. DARLENE ROSAS

En el 2016, una de las favoritas entre las 31 clasificadas al Miss Perú Universo fue retirada del certamen por “estar involucrada en un problema que podría dañar la imagen del certamen”. Así lo indicó en su momento el presidente del jurado Luis Ciccia Vásquez.

Se sabe que la modelo protagonizó un escándalo en un parque de Miraflores, cuando se encontraba paseando a su perro. “Las chicas saben lo que está bien y lo que está mal y definitivamente cuando uno quiere representar a la mujer peruana tiene que guardar ciertas formas”, dijo aquella vez la organizadora del certamen, Jessica Newton.

La versión de la modelo, sin embargo, es un tanto distinta, pues aseguró que decidió retirarse del certamen por decisión propia. “Por motivos personales, he decidido retirarme del Miss Perú. Cuando todo se calme les contaré. Ahora solo quiero estar tranquila y agradecerles a todos los que confiaron en mí”, escribió Rosas en su cuenta de Instagram.

Darlene Rosas | Fuente: Instagram

2. ESTEFANI MAURICCI

La modelo fue separada de la edición del Miss World, que se realizó el año pasado en China, pues estuvo envuelta en una polémica, luego de que su ex pareja, el empresario Luis Miguel Ciccia Vásquez, realizara una denuncia en su contra por presuntamente no haberle pagado más de 384 mil soles y 75 mil dólares.

Mauricci no se quedó callada y aseguró que su ex pareja intentaba destruir su carrera como miss y que no había hecho pública la situación porque era amenazado por el sujeto. "El Sr. Luis Miguel Ciccia viene actuando maliciosamente contra mi persona orquestando un sin fin de daños públicos, todo esto con el fin de tapar los delitos cometidos por él hace más de dos meses, actos que han sido denunciados penalmente y se encuentran en actual investigación", escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Estefani Mauricci | Fuente: Instagram | Estefani Mauricci

3. LAURA SPOYA

La Miss Perú 2015 se vio envuelta en rumores de favoritismo, luego de que la grabaran junto a Renzo Costa, quien era miembro del jurado del concurso. Tras la difusión de las imágenes de video, Spoya descartó cualquier tipo de relación con el empresario peruano.

Así también lo hizo Costa, quien aseguró conocer a todas las concursantes del certamen y negó rotundamente haber mantenido una relación sentimental con la modelo. "No tengo nada que ver (con ella). A Laura y a todas las concursantes las conozco de tiempo. Y si me las encuentro tengo que saludarlas o ellas saludarme a mí”, manifestó.

Laura Spoya | Fuente: Facebook Laura Spoya

4. ROSA ELVIRA CARTAGENA

Fue coronada como Miss Perú Mundo en 1999 y hasta el ex presidente Alberto Fujimori salió a pasear con ella en bicileta, pero su reinado terminó en medio de fuertes acusaciones. La organización destituyó a la reina de belleza por mentir sobre la pérdida de su corona del certamen Miss Ambar.

La ex modelo, que hoy radica en Estados Unidos, denunció ante la prensa que le habían robado la corona obtenida en el Miss Ambar cuando se encontraba en la puerta de su casa. Al pasar los días, se descubrió que esta versión era falsa y que, en realidad, Cartagena nunca había ganado dicho concurso. Así, se ganó el apelativo de “la reina Pinocha”.

La modelo Rosa Elvira Cartagena fue coronada como Miss Perú Mundo en 1999 | Fuente: Captura

5. MELISSA PAREDES

La ex reina de belleza tuvo que devolver la corona, solo algunos días después de haber sido elegida Miss Perú Mundo. ¿La razón? Se hicieron públicas una serie de fotografías en las que la modelo posaba en lencería.

A pesar de que Paredes fue duramente criticada por Jessica Newton, Maju Mantilla y Marina Mora le mostraron su apoyo, ya que consideraron de que recibía calificativos que denigraban a la mujer. Tiempo después, Paredes habló sobre el certamen: “Lo odio, qué asco el Miss Perú. No hay forma que yo tenga una foto del Miss Perú en mi casa”, comentó.

Melissa Paredes fue coronada en 2012 como Miss Perú Mundo. | Fuente: Melissa Paredes

6. MICHELLE SOIFER

La ex integrante de “Alma Bella” fue expulsada del certamen de Miss Perú Internacional por haber mentido sobre su estado civil. La bailarina estaba casada en ese momento y, de acuerdo a los estatutos del certamen, haber contraído matrimonio y postularte como concursante está prohibido.

La presidenta de “Miss Perú Internacional” Maritza Mendoza lamentó lo sucedido pues consideró que Soifer era “una candidata de fuerza”. “Nosotros ya hemos enviado un comunicado anunciando la separación de Michelle del concurso. Estoy muy apenada, lo que ha pasado me ha dejado sin aliento”, indicó.

Michelle Soifer tuvo inconvenientes con su participación en el Miss Perú Internacional. | Fuente: Captura

7. ANYELLA GRADOS

Se encuentra actualmente en el ojo de la tormenta, luego de que se difundiera un video en el que se encuentra en evidente estado de ebriedad. La Miss Perú 2019 emitió hoy un comunicado, en el que asegura que tomará acciones legales contra la persona que grabó el video, por "atentar contra su honor y buena reputación".

La trujillana dejó en claro que tiene "la conciencia tranquila y el alma en paz", a pesar del bullying que ha recibido en redes sociales. Por su parte, la organizadora del concurso, Jessica Newton, manifestó que Grados no se ha comunicado hasta el momento con ella y que considera que lo más noble de su parte sería entregar la corona.