La final del Miss Grand International 2025 se celebró este sábado en el Show DC Hall de Bangkok, en Tailandia, reuniendo a candidatas de diversos países. En esta edición, la representante peruana Flavia López no logró ingresar al Top 22 del certamen.

A pesar de tener una lesión en la rodilla izquierda, que la obligó a llevar una venda, la modelo desfiló sin mayores inconvenientes, recibiendo los aplausos del público.

Flavia López llevó con orgullo el nombre del Perú en el Miss Grand International 2025

En el desfile de presentación, la peruana lució un vestido dorado corto, confeccionado con telas brillantes y detalles metálicos que realzaban su figura. La prenda, de diseño asimétrico, destacaba por una sola tira en el hombro derecho y finas transparencias en el busto.

Su maquillaje en tonos cálidos, el peinado con ondas suaves y los accesorios discretos completaron un look. Desde su llegada al escenario, Flavia López levantó los brazos y gritó el nombre del Perú con orgullo.

Aunque la competencia fue reñida y el jurado optó por otras representantes que obtuvieron mejores calificaciones en entrevistas y presentaciones preliminares, López fue una de las favoritas del público y recibió elogios por su participación.

Su desempeño fue muy comentado en redes sociales, donde muchos usuarios la felicitaron por su esfuerzo.

Flavia López sufrió accidente durante ensayos del Miss Grand International 2025

Flavia López sufrió una lesión en la rodilla izquierda a inicios de octubre, durante los ensayos de pasarela en Bangkok.

"Sufrí una caída que me ocasionó una lesión en la rodilla. Gracias a la rápida atención y al apoyo de la organización del concurso, ya me encuentro siendo atendida por especialistas y enfocada en mi recuperación", expresó en un comunicado.

En otro momento, la modelo peruana contó que el accidente la tomó por sorpresa, pero decidió continuar en la competencia.

"Al principio estaba en shock, pero dije: sigo adelante", expresó. Días antes de la gala, agradeció los mensajes de apoyo y aseguró que daría lo mejor de sí. "Es una experiencia única, solo la viviré una vez, entonces no iba a tirar la toalla", agregó.

¿Qué países quedaron en el Top 22 del Miss Grand International?

Miss Grand Filipinas

Miss Grand Ghana

Miss Grand Japón

Miss Grand Reino Unido

Miss Grand Guatemala

Miss Grand República Dominicana

Miss Grand República Checa

Miss Grand Martinica

Miss Grand Indonesia

Miss Grand Francia

Miss Grand Zambia

Miss Grand Paraguay

Miss Grand Laos

Miss Grand Brasil

Miss Grand Tanzania

Miss Grand Tailandia

Miss Grand México

Miss Grand Venezuela

Miss Grand Bélgica

Miss Grand España

Miss Grand USA

Miss Grand Ecuador

¿Qué países quedaron en el Top 10 del Miss Grand International 2025?

Miss Grand Colombia (Pase directo por ser la más votada en línea)

Miss Grand República Checa

Miss Grand México

Miss Grand Venezuela

Miss Grand Guatemala

Miss Grand Tailandia

Miss Grand Filipinas

Miss Grand Ghana

Miss Grand Tanzania

Miss Grand España

¿Quién fue la ganadora del Miss Grand International 2025?

El certamen Miss Grand International 2025 culminó con la coronación de Emma Tiglao, representante de Filipinas. El momento de la proclamación estuvo acompañado por una gran ovación del público que marcó el cierre de una gala que se transmitió en vivo a través de YouTube.

Visiblemente emocionada, mientras saludaba al público y ondeaba la bandera de su país, Tiglao, quien es periodista, recibió la corona de manos de la reina saliente, Christine Juliane Opiaza, también filipina.