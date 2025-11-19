Miss Universo 2025: la peruana Karla Bacigalupo resplandece en la preliminar con un traje de noche cubierto de brillo

Karla Bacigalupo destacó en la pasarela de Traje de Noche y reafirmó que es una fuerza a considerar en el Miss Universo 2025. Tras meses de preparación —y algo de polémica—, la final se llevará a cabo este viernes en Tailandia.

Este miércoles, la preliminar del Miss Universo 2025 dejó algo en claro: Karla Bacigalupo es una fuerte candidata a la corona universal. La modelo peruana sorprendió durante su paso por la competencia de Traje de Noche, su última prueba oficial antes de presentarse en la gran final del certamen, que se celebrará este 21 de noviembre en Tailandia.

En junio, Bacigalupo, de 33 años, fue coronada Miss Universo Perú 2025. La modelo, actriz y embajadora de la salud mental recibió la corona de manos de Tatiana Calmell y, desde entonces, emprendió un riguroso entrenamiento para representar al país en el certamen internacional. Su desempeño ha captado la atención del público, los missólogos y la prensa especializada.

Tras destacar en las competencias de Traje Nacional y Traje de Baño, la representante peruana volvió a brillar en Traje de Noche. Lució un imponente vestido largo que le valió aplausos del público presente en el Impact Arena, en Pak Kret. Con esta presentación, Karla continúa firme en su camino hacia la corona que se le ha negado al Perú desde 1957, cuando Gladys Zender se convirtió en la primera y única peruana en ganar Miss Universo.

Miss Perú brilla en traje de noche

Llegado su turno, Karla Bacigalupo desfiló con un impactante vestido de noche que parecía sacado de una fantasía luminosa. El traje, confeccionado sobre una base de tela color piel, generaba un efecto de transparencia total y estaba completamente adornado con cristales y lentejuelas en tonos azul celeste y plateado.

El diseño era atrevido y escultural, con un cuello alto elaborado en pedrería y cortes laterales que enmarcaban su figura. Las mangas largas y la parte superior del vestido incluían intrincados flecos de cristales. La silueta, ceñida y de corte sirena, acentuaba su presencia. Su look se completó con pendientes largos y cabello suelto y voluminoso.

Karla Bacigalupo brilló en la pasarela de traje de baño

El desfile en traje de baño marcó el inicio de la competencia preliminar, uno de los momentos más esperados por los seguidores del Miss Universo. La representante de Albania, Flavia Harizaj, abrió la pasarela y el desfile avanzó sin pausas hasta llegar a la paraguaya Yanina Gómez. Luego llegó el turno que miles de peruanos esperaban: la aparición de Karla Bacigalupo, Miss Perú.

Karla Bacigalupo deslumbró en la pasarela con una propuesta vibrante: un bikini verde esmeralda de dos piezas, un tono que realzaba su cabello castaño. Su look se mantuvo glamoroso: lució la melena ondulada suelta sobre los hombros y unos pendientes grandes y colgantes que aportaban brillo. Fue presentada como actriz, productora y guionista galardonada, cuyo trabajo se centra en visibilizar las vidas de personas invisibilizadas y marginadas.

El traje típico de Karla Bacigalupo

Horas antes, Karla había sorprendido al público personificando el espíritu del Huascarán durante la competencia de Traje Nacional, conocido también como traje típico, con un diseño de Beto Pinedo. La modelo lució monumental con un body de inspiración celestial decorado con pedrería y cristales que reflejan la luz, evocando energía y misticismo.

El punto focal del atuendo fueron unas imponentes alas plateadas y espejadas que se abrían como abanicos iridiscentes salpicados de estrellas, un guiño visual a la majestuosidad del nevado y al firmamento andino. El diseño no solo rindió homenaje al punto más alto del Perú, sino que transformó a la peruana en una figura etérea y poderosa.

¿Quién es Karla Bacigalupo?

Karla Bacigalupo Ancieta, de 33 años, es actriz, productora, modelo y activista. Desde su plataforma, impulsa proyectos que usan el arte como herramienta para promover la salud mental. Además, ha sido voluntaria en el Consulado del Perú en Los Ángeles y es embajadora de la organización 1 000 Niños de Jesús.

Estudió Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Lima y complementó su formación en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). En el ámbito artístico, debutó en 2022 con el cortometraje The Devil, seguido por Proof (2023), You Can Only Blink Once (2024) y la miniserie The Devil Wears Desire.

