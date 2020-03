La popular actriz Mónica Sánchez reflexionó sobre la lucha de las mujeres en la conmemoración del 8 de marzo. | Fuente: Instagram

Mónica Sánchez habló sobre la lucha de las mujeres con motivo de la conmemoración del 8 de marzo. En el Día de la Mujer, la actriz peruana aseguró en sus redes sociales que ya no pelea ni discute, porque tiene otras emociones que la motivan a sentirse segura de lo que piensa.

La actriz peruana aseguró que, si bien las mujeres son vida y creación, también son rabia e indignación. De esta forma, se manifestó sobre la verdadera capacidad de transformación que podría tener su origen en la fuerza del amor.

“Somos vida, somos potencia y creación. También somos rabia e indignación y está bien que así sea, pero si abordamos la existencia desde nuestro verdadero poder que es la fuerza del amor, podremos lograr mayor capacidad de transformación”, escribió Mónica Sánchez en Instagram.

“Ya no me peleo, pero si me defiendo, pongo límites y distingo cuando no es necesario gastar mi energía en algo. Ya no discuto, pero si tengo muy claro que quiero y que no, ya no ando proclamando lo que pienso y lo que siento, pero estoy más segura que nunca de aquello que me importa y por lo que quiero apostar. Lo colectivo sigue siendo mi espacio, pero son otras mis maneras de acercarme a él. Son distintas las emociones que llevo como motor”, comentó la protagonista de “Rómulo y Julita”.

En ese sentido, Mónica Sánchez expresó que para conocer y encarar las batallas tendremos que conocer una dimensión más profunda, es decir, humana. Así es como podemos ser más reflexivos y eficaces para enfrentar estos problemas.

“Y lo más bello de este viaje ha sido descubrir que solo dándole una dimensión humana a nuestros problemas, los personales y los sociales, ahondando en su origen para entender el fenómeno, que no quiere decir justificarlo sino explicarlo, podemos encarar nuestros dilemas y batallas desde un lugar más potente, reflexivo y eficaz”, refirió Sánchez.

A sus 50 años, la actriz de “Al fondo hay sitio” considera que la forma de encarar la situación actual es reinventar los puentes de la relación entre hombres y mujeres. “Hoy con todo lo convulso y perverso que está el entorno, sobre todo para las mujeres (…) Siento que no hay otra manera de encararlo, que tendiendo puentes y reinventando la relación con nosotras mismas y con los hombres”, agregó.