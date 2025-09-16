Últimas Noticias
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Magaly asegura que María Pía Copello no seguirá en 'MQM' y ya suenan posibles reemplazos

Tras dejar de conducir programas infantiles, María Pía se sumó a otros programas como 'Esto es guerra', 'Talento urbano' y 'Versus de colegios'.
Tras dejar de conducir programas infantiles, María Pía se sumó a otros programas como 'Esto es guerra', 'Talento urbano' y 'Versus de colegios'. | Fuente: Instagram: María Pía Copello
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La propia María Pía dejó entrever que su productor ya estaría buscando a la conductora que la reemplace.

María Pía Copello solo permanecería en Mande quien mande (MQM) hasta esta semana, según lo revelado por Magaly Medina en su programa. El comentario surgió tras la difusión de una fotografía generada con inteligencia artificial, en la que la que Copello aparece junto a Carlos Vílchez y Mario Hart convertidos en niños de cinco años y con el mensaje: "No importa lo que el futuro nos depare, nuestra amistad es para siempre".

"¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Por qué María Pía estaría despidiéndose de sus compañeros de Mande quién mande? Porque nosotros nos hemos enterado que María Pía no estará la próxima semana en el programa, creemos que esto es un hasta siempre. Nosotros tenemos información que María Pía deja Mande quien mande", declaró la periodista de ATV.

Medina indicó que desconoce los motivos de la posible salida, aunque señaló que podrían conocerse en los próximos días.

Los nombres que suenan para el posible reemplazo de María Pía en MQM

Con los rumores de la salida de María Pía de MQM, comenzaron a sonar posibles reemplazos como Laura Huarcayo y Maricarmen Marín. Sin embargo, en la edición del martes 16 de septiembre, Brenda Carvalho y Tula Rodríguez estuvieron en el programa para pasar un supuesto casting de conducción.

Durante la transmisión, la propia Copello comentó que su productor, Marco Díaz, aparentemente ya estaría buscando a la figura que la reemplace y acompañe a Carlos Vílchez y Mario Hart en la conducción.

"Lo que sí me ha afectado y me duele el corazón, es que lo vi a mi productor muy atentito el día de ayer, apenas esa noticia se difunde, él agarra y pone su red social, un video de la 'Carlota' cuando grabamos una promoción de hace 3 años y además colocó que se busca conductora", expresó Copello.

En ese momento, la conductora preguntó a su productor quién sería la elegida. Él respondió acercándose a Tula Rodríguez y dándole un beso en la mejilla.

"¿A ustedes les parece justo que una cosa así ocurra?, Marco, ¿qué te he hecho, nos hemos llevado mal estos 3 años?, no entiendo la verdad", bromeó Pía.

¿Cuándo inició María Pía Copello la conducción de Mande quien mande?

María Pía Copello asumió la conducción de Mande quien mande en febrero de 2023 junto a Carlos Vílchez. El espacio televisivo se estrenó en reemplazo de En Boca de Todos, formato que tuvo varias temporadas en pantalla.

La conductora tiene una amplia trayectoria en televisión, especialmente desde su aparición en María Pía y Timoteo en 2006, y posteriormente en Esto es Guerra, antes de integrarse al actual programa del mediodía.

Tags
María Pía MQM Mande quien mande Magaly Medina María Pía Copello

