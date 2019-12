La tajante opinión de Natalia Salas: "El dinero deslumbra a una vaga"

A Natalia Salas no la deslumbra un hombre por su dinero. | Fuente: Instagram

Natalia Salas recalca que no tolera a los infieles y no se deja deslumbrar por el dinero en una pareja. La coconductora de "El show después del show" es directa en sus opiniones: "el dinero deslumbra a una vaga", dijo en respuesta al conocido dicho "billetera mata galán".

La actriz aseguró que nunca ha sido desleal en una relación. Si su pareja le deja de gustar, ella prefiere ser sincera y terminar. "Detesto a los infieles", dijo tajante al diario "Trome".

En otro momento, Natalia Salas recordó que, cuando tenía 18 años, estuvo en una relación que terminó porque su pareja tuvo actitudes machistas. Ella iba a empezar a trabajar en una serie y él le advirtió que no quería una enamorada que salga en televisión. "Le contesté: 'tu novia no va a salir, pero tu ex sí' y terminamos" sostuvo.

La coconductora de "El show después del show", que se declara feminista, tampoco acepta que un hombre inicie una pelea por "defenderla". "Si te vas a agarrar a los puños, eres un neandertal y eso no quiero en mi vida", agregó.

Natalia Salas debutó en la conducción en "El show después del show" junto a Ethel Pozo y Renzo Schuller. | Fuente: Instagram

La actriz, que está en grabaciones de la cinta "No me digas solterona 2", aseguró que se ha esforzado para no salir en escándalos. Asimismo, no se considera mediática. "No lo soy. Deseaba ser artista y nunca me importó la fama. Ahora es al revés", señaló.

DEBUT EN LA CONDUCCIÓN

Este año, Natalia Salas participó en "El dúo perfecto", tuvo un rol en la serie "De vuelta al barrio" y debutó en la conducción en "El show después del show". Al respecto dijo, en ánimo bromista, que participaba en "todo porque quizá el otro año nadie me contrate".

Al iniciar el nuevo proyecto televisivo, la actriz comentó a RPP Noticias que el equipo ─conformado con Ethel Pozo y Renzo Schuller─ era diverso para dar un producto diferente. "Ninguna de las personas que está en este proyecto anda en poses o en un personaje (salvo Giselo, que tiene varios), pero al toque los tres nos vimos e hicimos clic", manifestó.

Respecto a su nueva faceta en la conducción señaló: "esta es una oportunidad diferente, algo que yo siempre había querido y lo voy a atesorar con todo".