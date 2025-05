"No puedo ni caminar": Natalia Segura revela dolorosa enfermedad tras dar a luz a su hijo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Natalia ‘La Segura’ no la viene pasando nada bien. La influencer colombiana reveló que viene sufriendo dolores en la mayor parte de su cuerpo luego de dar a luz a su primer hijo con el uruguayo Ignacio Baladán.

Por medio de sus historias en Instagram, la también modelo de 32 años se mostró afectada por la enfermedad que viene padeciendo y que, de acuerdo con sus palabras, no le permite disfrutar de la convivencia con su pequeño nacido el último 12 de abril.

"El dolor que yo tengo es un dolor crónico. Lo tengo en la planta de los pies. La neuropatía también. No se los puedo explicar. No puedo ni caminar. Se los juro", expresó entre lágrimas Natalia Segura por medio de un video.

En ese sentido, mencionó que viene recuperándose todavía del posparto debido a una neuropatía que afecta a sus piernas y que no le permite moverse con normalidad.

"Odio sentirme así. Les juro que hay momentos donde me provoca arrancarme la mitad del cuerpo, y como que no aguanto más. ¿Qué solución le doy? ¿A dónde más voy? ¿Qué hago con mi bebé? Hay cosas que me duelen. No puedo disfrutar bien la comida. No puedo sacar a mi bebé a pasearlo por la casa", sostuvo.

Por último, Natalia Segura exhortó a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram a no juzgar a las personas que vienen padeciendo la misma enfermedad que ella y que no lo muestran en sus redes sociales.

"Si ustedes siguen a personas con dolores crónicos, o con alguna enfermedad, y los ven bien en sus redes sociales, y de la nada están como yo estoy, no los juzguen, no tienen idea de lo que pasamos detrás de la pantalla, de los matices a diario que uno tiene", comentó.

Ignacio Baladán y Natalia Segura celebraron la llegada de su primer hijo

Natalia Segura y el integrante de Esto es guerra, Ignacio Baladán, dieron la bienvenida a su primer hijo, Lucca. La noticia fue compartida el último sábado 12 de abril a través de la revista People en Español, donde ambos hablaron sobre el proceso de convertirse en padres.

"Creo que, sin dramatizar, nosotros tuvimos un proceso muy bonito" expresó Segura, quien, recientemente participó en La casa de los famosos Colombia. "Disfrutamos al máximo cada parte desde el saber que seremos tres y una pequeña familia". Para la pareja, cada momento del embarazo fue especial, desde las primeras ecografías hasta la decoración del cuarto del bebé.

Para Natalia, convertirse en madre fue una decisión que llegó junto a Ignacio, una sensación que, según ella, nunca había experimentado en sus relaciones anteriores. "Nunca vi en el rostro de algún hombre con el que haya estado al papá de mi bebé y cuando conocí a Nacho todo cambió", relató. "Empecé a conocer sus valores, cómo era conmigo, veía cosas hermosas en él que nunca en mi vida había conocido".

En cuanto al nombre del bebé, la pareja acordó que, si era niña, Natalia elegiría el nombre (ella había pensado en Mía), y si era niño, Ignacio tendría la decisión. Así nació Lucca, un nombre que, según la influencer, les encantó desde el principio.

Ignacio Baladán y 'La Segura' se casaron por civil

En diciembre de 2024, Ignacio Baladán y Natalia Segura, mejor conocida como 'La Segura' en redes sociales, anunciaron que contrajeron matrimonio en una ceremonia civil, acompañados de familiares y amigos cercanos.

La pareja compartió la noticia a través de un video en Instagram, donde se les ve saliendo de su casa en Colombia mientras reciben la bendición de sus seres queridos. La influencer lució un vestido blanco que resaltó su avanzado estado de gestación, mientras que el exchico reality vistió un elegante terno oscuro.

“Ya somos esposos”, expresó Natalia, sorprendiendo a sus casi 10 millones de seguidores, quienes desconocían la fecha del enlace. Según la colombiana, el principal motivo de esta decisión fue la llegada de su hijo.

