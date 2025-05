"No me importa si pasa algo entre ellos": Onelia Molina se pronuncia sobre Mario Irivarren y Vania Bludau

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Onelia Molina parece ya haber olvidado a Mario Irivarren luego de anunciar el fin de su relación con el integrante de Esto es guerra. La modelo de 25 años afirmó que “no le importa” si su expareja busca de nuevo retomar su romance con Vania Bludau con quien estuvo entre el 2020 y 2022 y a quien, de acuerdo con el propio Irivarren, buscaría para “cerrar ciclos”.

Fue durante una entrevista con Amor y fuego que la también odontóloga e influencer no dudó en responder ante una eventual reconciliación entre Vania Bludau y Mario Irivarren. “Lo que pase entre ellos no me compete. Lo que hagan, no me involucra (…) Tengo otros asuntos en los que enfocarme”, manifestó.

Hace unos días, Onelia Molina fue confirmada como nueva panelista en el podcast Doble sentido liderado por la actriz Roxana Molina. Ante la consulta de si se animaría a entrevistar a Vania Bludau o Alejandra Baigorria de darse el caso, respondió: “Claro que sí”.

“Mientras no se me falte el respeto, todo está increíble. No tengo por qué dar explicaciones, ni por qué aguantar faltas de respeto de nadie. Venga quien venga, yo estoy feliz”, comentó.

Por otro lado, el reportero de Amor y fuego le consultó a Onelia si le incomodaría ver a Mario Irivarren y Vania Bludau juntos en la calle. “No sé y no me importa. En su momento que era mi pareja, me podría importar, pero hoy por hoy no me importa y no me interesa si pasa algo entre ellos”, respondió la empresaria.

Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación tras boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. | Fuente: Instagram

Onelia Molina sobre Mario Irivarren: “Con el tiempo lo veré como un compañero”

Cabe resaltar que tanto Onelia Molina como Mario Irivarren siguen participando juntos en Esto es guerra. Ambos vienen compitiendo en el reality por lo que mantienen contacto luego de haber concluido su relación.

Al respecto, Onelia mencionó en Amor y fuego que ver a su expareja es parte de su trabajo y que espera que pronto pueda verlo “como un compañero más”.

“Es parte del trabajo. Lo voy a ver todos los días y es algo con lo que estoy aprendiendo a sobrellevarlo. Definitivamente no es fácil, pero siento que día a día es como un avance para mí. Creo que con el tiempo se va a convertir como cualquiera de mis compañeros”, expresó.

Anteriormente, la modelo descartó que vaya a retomar su relación con Mario Irivarren. Además, mencionó que, por el momento, "no quiere saber nada de hombres" y que se encuentra muy bien sola y tranquila enfocándose en sus proyectos profesionales.

"Estoy en una etapa en la que no quiero saber de hombres, ni de relaciones. Es un proceso como todos. Recién terminé una relación. No quiero estar ahora con nadie", declaró a Trome. Además, rechazó estar saliendo con alguien. "Imagino que con el tiempo llegará el indicado. No le cierro las puertas al amor jamás, pero actualmente estoy bien sola y tranquila", agregó.

Mario Irivarren y Vania Bludau mantuvieron una relación entre el 2020 y 2022. | Fuente: Instagram

Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren

Onelia Molina puso fin a su relación con Mario Irivarren. Por medio de su cuenta de Instagram, la integrante de Esto es guerra dio a conocer su ruptura con Irivarren tras la polémica durante la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao donde este le dijo a Baigorria que llamaría a su expareja Vania Bludau quien estaba detrás de él en el evento.

“Hago de conocimiento público que he decidido poner fin a mi relación con Mario Irivarren. No ha sido una decisión fácil, considerando el tiempo compartido y el cariño construido, pero sí ha sido una decisión necesaria para mi paz y tranquilidad”, escribió la modelo en un comunicado.

En ese sentido, Onelia recalcó que, a pesar del cariño que ambos se tienen, optó por seguir con su vida “por caminos separados”. “Ha llegado el momento de seguir caminos separados. Me quedo con el amor, el respeto y el afecto que existieron durante estos dos años de relación”, señaló.

Finalmente, agradeció a Mario Irivarren por comprender su decisión de concluir con su romance luego de la exposición pública a la que fue sometida en los últimos días. “Agradezco su comprensión y el respeto hacia mi espacio personal”, concluyó.

