Giacomo Bocchio felicita a 'El gran chef famosos' por ganar premio: "Yo también formé parte"

Giacomo Bocchio felicitó a El gran chef famosos luego de revelar que fue despedido "por decisiones del canal" semanas atrás. El cocinero peruano compartió un video en sus historias en Instagram donde agradeció a todos sus seguidores por "el cariño" mostrado a pesar de ya no formar parte del programa.

"Amigos, hoy he amanecido agradecido con el señor y con ustedes por el cariño que he recibido en tantos comentarios, etiquetas y más mensajes por el Premio Luces que ha ganado El gran chef famosos, programa en el que participe por once temporadas", comenzó diciendo el cocinero e influencer.

Seguidamente, Giacomo Bocchio recordó que estuvo en El gran chef famosos desde su estreno el 1 de mayo de 2023 hasta el último episodio de la onceava temporada en enero de este año.

"Me alegra mucho que sea premiado este programa del que yo también formé parte y donde muchos elevamos nuestro juego culinario. Deseo de todo corazón que El gran chef famosos continúe enseñando a todos los hogares del Perú porque el orgullo por la gastronomía siempre debe ir de la mano del conocimiento", remarcó.

Cabe mencionar que El gran chef famosos logró el Premio Luces en la categoría Mejor programa de entretenimiento con la presencia de Javier Masías, Nelly Rossinelli, José Peláez y Luciano Mazzetti, quien entró en reemplazo de Bocchio.

"Una gran felicitación a todos los que salen en pantalla y al gran equipo que no sale en pantalla. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ustedes", concluyó el exjurado del reality culinario.

Giacomo Bocchio habló sobre su despido de El gran chef famosos

Giacomo Bocchio dio detalles de su despido de El gran chef famosos. Fue en el podcast de Gisella Valcárcel que el cocinero peruano habló de su salida de Latina semanas después de dar a conocer la noticia en redes sociales.

Al respecto, Bocchio aseguró que fue despedido y que no le dieron un motivo en específico. Además, recalcó que solo le dijeron que estaban buscando "nuevas propuestas", descartando así su creencia religiosa, como tanto se habló en redes sociales.

"Yo no sé, realmente no lo sé (por qué me despidieron). A mí no me han dado explicaciones, solo hablé con el señor Pereira (gerente de Programación y Contenidos de Latina) y me dijo simplemente que estaban buscando nuevas propuestas. Esas fueron sus palabras textuales. En ese mismo momento le dije que les deseaba lo mejor y que les vaya muy bien. Gracias a Dios fue por Zoom porque si no hubiera tenido que ir hasta allá (San Felipe) para que me digan esto", sostuvo.

A pesar de su abrupta salida, Giacomo Bocchio no descartó regresar a Latina "si se presenta la oportunidad". "Volvería a Latina porque eso es ayudar a generar trabajo a otras personas", añadió.

Giacomo Bocchio se casó por civil con Brenda Dávila

Giacomo Bocchio y su pareja Brenda Dávila celebraron su matrimonio civil en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Centro Español, en Jesús María. La pareja decidió dar este importante paso en su historia de amor, sellando su compromiso en un ambiente lleno de alegría y cariño.

Ambos se mostraron radiantes y emocionados intercambiando votos y prometiéndose construir una vida juntos. "Te prometo estar unidos, serte fiel, amarte, protegerte, cuidarte y proveer para nuestro hogar. Esa es mi responsabilidad y me comprometo públicamente a cumplirla. Te amo", mencionó el chef en sus votos en enero de este año.

Para amenizar el matrimonio, Ricky Trevitazzo interpretó Cuando te enamoras y Mauricio Mesones cantó La cumbia del amor. Tras el acto, los recién casados ofrecieron una pequeña recepción para sus familiares y amigos más cercanos, como Nelly Rossinelli y Ricardo Rondón, donde no faltaron los buenos deseos, brindis y momentos inolvidables.

