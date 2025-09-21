Últimas Noticias
Néstor Villanueva regresa a 'El valor de la verdad': ¿qué lo motivó a volver al sillón rojo?

Milena Zárate en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz.
Milena Zárate en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz. | Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El cantante se sienta nuevamente en el programa de Beto Ortiz tras once años. En los avances, asegura que hablará de su verdad y de la batalla legal por la tenencia de sus hijos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo, Néstor Villanueva regresa a El valor de la verdad (EVDLV) después de once años, dispuesto —según sus palabras— a contarlo todo: su separación de Flor Polo, la batalla legal por la tenencia de sus hijos y las acusaciones de violencia psicológica. “Voy a contar toda mi verdad”, afirmó el cantante en el último avance de su participación.

“Muchas personas me han juzgado sin saber la realidad. Me han señalado por cosas que supuestamente hice. Creo que este programa es la oportunidad para aclarar todo”, señaló. Aunque aún no se han revelado las preguntas, los avances muestran que Villanueva hablará de su proceso legal con Flor y de episodios dolorosos que vivió con sus hijos.

El cantante no estará solo: lo acompañarán Patzi Coronado, su sobrina, y Alejandro Nieto Polo, director de cine y amigo suyo. Por su parte, Beto Ortiz, conductor del espacio, adelantó: “Estamos ante el testimonio de un hombre que está luchando por volver a ver a sus hijos”.

¿Qué lo motivó a regresar?

En abril de 2014, Villanueva participó por primera vez en EVDLV. En esa edición ganó 50 mil soles tras responder las 21 preguntas del programa. Entonces habló extensamente de su relación con Flor Polo, con quien se casó en 2010 y tuvo dos hijos antes de separarse en 2021.

“Se ha dicho tanto de mí y casi nunca he salido a aclararlo. Creo que esta es la oportunidad para que sepan la verdad”, declaró antes de sentarse nuevamente en el sillón rojo. “Estoy un poco nervioso, pero quiero responder todas las preguntas. Al final, la gente sabrá mi versión”, añadió.

Néstor Villanueva en El valor de la verdad

Este domingo, Villanueva hablará entre lágrimas de sus hijos: “Me es muy duro no poder verlos ni abrazarlos. De la noche a la mañana me los quitaron”.

El programa con Néstor Villanueva se transmitirá el domingo 21 de marzo a las 10 p.m. por Panamericana Televisión, y en simultáneo a través del canal de YouTube de El valor de la verdad.

SIGUIENTE NOTA