Néstor Villanueva regresa a 'El valor de la verdad': ¿qué lo motivó a volver al sillón rojo?

Este domingo, Néstor Villanueva regresa a El valor de la verdad (EVDLV) después de once años, dispuesto —según sus palabras— a contarlo todo: su separación de Flor Polo, la batalla legal por la tenencia de sus hijos y las acusaciones de violencia psicológica. “Voy a contar toda mi verdad”, afirmó el cantante en el último avance de su participación.

“Muchas personas me han juzgado sin saber la realidad. Me han señalado por cosas que supuestamente hice. Creo que este programa es la oportunidad para aclarar todo”, señaló. Aunque aún no se han revelado las preguntas, los avances muestran que Villanueva hablará de su proceso legal con Flor y de episodios dolorosos que vivió con sus hijos.

El cantante no estará solo: lo acompañarán Patzi Coronado, su sobrina, y Alejandro Nieto Polo, director de cine y amigo suyo. Por su parte, Beto Ortiz, conductor del espacio, adelantó: “Estamos ante el testimonio de un hombre que está luchando por volver a ver a sus hijos”.