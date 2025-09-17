Últimas Noticias
Néstor Villanueva, ex de Flor Polo, se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'

Néstor Villanueva, ex de Flor Polo, estará este domingo en 'El valor de la verdad'.
Néstor Villanueva, ex de Flor Polo, estará este domingo en 'El valor de la verdad'. | Fuente: El valor de la verdad / Panamericana TV
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Tras la participación de Dayanita en El valor de la verdad, es el turno de Néstor Villanueva, quien relatará la complicada situación que vive al estar distanciado de sus hijos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Néstor Villanueva será el próximo personaje de la farándula que ocupará el conocido sillón rojo de El valor de la verdad (EVDLV). El cantante dará su versión sobre su separación de Flor Polo, la batalla legal por la custodia de sus hijos y las denuncias de violencia psicológica.

"Me es fuerte, me es difícil, duro, no poder ver a mis hijos y no poder abrazarlos. De la noche a la mañana me los quitaron, porque me los quitaron", expresó entre lágrimas durante el adelanto.

El artista también aprovechó el espacio para enviar un mensaje a los dos menores que tiene con la hija de Susy Díaz.

"Hijos, quiero que sepan que papá siempre está pensando en ustedes, los amo con todas mis fuerzas. Estoy orando todos los días, esperando que estén bien", señaló conmovido.

Nestor Villanueva revela cómo le afectó el testimonio de su hijo

En otro momento, Néstor volvió a quebrarse al hablar del proceso que lo condenó a cumplir 640 días de servicio comunitario, terapia obligatoria y el pago de una indemnización.

"A mí me dolió mucho cuando mi hijo mayor declaró en Cámara Gesell supuestos daños que yo le he hecho", comentó el artista.

Por último, el conductor Beto Ortiz le hizo una pregunta sobre la falta de comunicación con sus hijos: "¿No puedes hacer una videollamada, llamarlos por teléfono, ni siquiera un chat de WhatsApp?".

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la entrevista de Néstor Villanueva en El valor de la verdad?

El valor de la verdad con Néstor Villanueva se transmitirá el domingo 21 de marzo a las 10:00 p. m. por Panamericana Televisión.

El programa también se transmitirá en simultáneo a través del canal de YouTube del espacio conducido por Beto Ortiz.

Tags
Néstor Villanueva El valor de la verdad Beto Ortiz EVDLV Flor Polo

