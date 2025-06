Así quedó el rostro de Nico Ponce tras perder contra Jenko del Río en 'Celebrity Combat 2025' [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Coliseo Eduardo Dibós fue testigo de una de las veladas más comentadas del año en el mundo del espectáculo y el deporte: el Celebrity Combat, evento que reunió a reconocidas figuras de la televisión para enfrentarse en el ring en combates de boxeo amateur.

El plato fuerte de la noche del jueves 19 de junio fue el enfrentamiento entre Nico Ponce y Jenko del Río, dos personajes con una larga historia de enemistad pública que decidieron resolver sus diferencias con guantes puestos. La expectativa era alta y el ambiente, cargado de tensión, atrajo a cientos de asistentes y a miles de espectadores conectados por streaming.

Nico Ponce, actor que ganó popularidad al interpretar a Paolo Guerrero en su serie biográfica y ahora como Santiango en Pobre Novio, llegó al evento con una preparación intensa y el respaldo de sus seguidores. Por su parte, Jenko del Río, exintegrante de reality shows y campeón de jiu jitsu en Estados Unidos, también mostró un alto nivel de compromiso en los entrenamientos previos.

Sin embargo, tras un careo de ambas partes sobre quién es el mejor, del Río fue el ganador de la pelea contra Ponce después del primer round.

Jenko del Río y Nico Ponce se pelearon en el 'Celebrity Combat'.Fuente: Instagram: @celebritycombatof

Nico Ponce sangró al inicio de la pelea y perdió en el primer round

Desde el inicio del combate, Jenko del Río dejó clara su superioridad en el ring. Gracias a su experiencia en jiu jitsu, tomó rápidamente el control del enfrentamiento. Un golpe preciso provocó una hemorragia nasal en Nico Ponce, evidenciando la ventaja del exintegrante de Combate cuando aún no transcurría ni el primer minuto del primer asalto.

Pese a la desventaja, Ponce mostró determinación y se mantuvo en pie, intentando resistir la presión de su rival. Sin embargo, los continuos golpes de Jenko comenzaron a hacer mella en su resistencia, y su estado físico se volvió preocupante. Ante esta situación, los médicos del evento ingresaron al cuadrilátero para evaluar al actor, quien, aunque visiblemente afectado, insistió en continuar la pelea. No obstante, en el segundo round, su agotamiento se hizo más evidente y su rendimiento decayó aún más.

Tras ese asalto, los jueces consideraron que ya era suficiente para tomar una decisión, y decretaron la victoria de Jenko del Río, quien se alzó como claro ganador del combate. Aun así, con el orgullo herido, Nico Ponce solicitó un round extraoficial, buscando redimirse. Pero Jenko fue contundente en su respuesta:

“Me llevo el combate, me llevo el billete, me llevo el cinturón y lo veo en la tercera edición si le gusta, pero yo ya gané acá”, cerrando con esa frase cualquier posibilidad de extender la contienda.

Jenko del Río le ganó a Nico Ponce

Tras escucharlos, el árbitro del Celebrity Combat oficializó lo que ya era evidente: Jenko del Río se consagraba como el ganador del esperado duelo. El exchico reality celebró su triunfo, mientras el público aplaudía su desempeño en el ring. Aprovechando el momento, tomó la palabra y sorprendió con unas declaraciones sinceras.

“Muchas gracias a todo el público, gracias por venir. Fue muy difícil para mí entrenar. Estaba con sobrepeso por una lesión que sufrí en una competencia, y tuve que bajar 15 kilos en un mes. Esto es un deporte, no una agresión”, expresó, dejando claro el esfuerzo físico y mental que implicó su preparación.

A pesar de la conocida rivalidad, Jenko no dudó en reconocer el coraje de Nico Ponce. “Nico, esto ha sido un reto. No es fácil subirse a un ring. Mis respetos, hermano”, dijo, valorando el trabajo y compromiso de su oponente para hacer posible el evento.

Para cerrar el capítulo con deportividad, Jenko del Río fue directo: “Espero que esto haya quedado acá. Lo que pasó, pasó. Ya nos sacamos la mi***”. Acto seguido, pidió un aplauso para Nico, destacando su valentía frente a la derrota.

Por su parte, Nico Ponce, con notables golpes y heridas en el rostro, tomó el micrófono para agradecer las palabras de su rival y el apoyo del público. Sin embargo, no se fue sin lanzar un mensaje claro: la historia aún no ha terminado. “Gente, yo me preparé, gracias por el apoyo. Yo hubiera querido seguir, pero no se dio. Seguimos con la revancha”, afirmó, dejando la puerta abierta para un nuevo encuentro en una posible nueva edición de Celebrity Combat.