Nicola Porcella regresó a México y fue recibido con mariachis [VIDEO]

Tras pasar unos días en Perú, Nicola Porcella regresó a México para continuar con su carrera artística. El modelo nacional se volvió el favorito del público y fue recibido por un montón de fanáticos en el aeropuerto del país azteca.

Chicos y chicas lo esperaron con regalos y no dudaron en contratar mariachis para que sintiera el respaldo de sus fans. Por medio de las redes sociales, se compartieron fotos y videos de la calurosa bienvenida.

En todo momento, Nicola Porcella no dejó de sonreír y agradecer a todos los mexicanos que lo ayudaron a ser el segundo finalista de La casa de los famosos. Cuadros hechos a mano, figuras de la Virgen de Guadalupe, zapatillas personalizadas y más, fueron algunos de los regalos que se llevó el exchico reality.

Como se recuerda, el modelo estuvo en Perú para celebrar el cumpleaños de su mamá. Al pisar suelo mexicano, fue invitado al programa Hoy donde conversó sobre su amistad con Wendy Guevara y sus planes en el mencionado país.

Fanáticos de Nicola Porcella lo recibieron en el aeropuerto de México con mariachis y flores. | Fuente: Twitter

Nicola Porcella actuará en la novela mexicana Amor sin receta

Después de que Nicola Porcella estuviera en el elenco de La casa de los famosos en su versión mexicana, se le abrieron las puertas para más proyectos. Tras quedar en segundo lugar y ganarse el corazón del público, el productor mexicano Juan Osorio reveló que el peruano formará parte de su novela.

El padre del cantante Emilio Osorio es conocido por sus exitosos trabajos como Una familia con suerte y Siempre te amaré, por ello, quiere repetir el plato con el exchico reality y Wendy Guevara, su compañera en el show.

“Son los primeros en enterarse, Nicola y Wendy van a estar en mi novela. Wencola, yo siempre hago caso al público que son los seguidores, Team Infierno”, dijo en un en vivo en TikTok el productor mexicano quien también se animó a revelar el nombre de la novela Amor sin receta.

Si bien Nicola Porcella y Wendy Guevara no se han pronunciado al respecto sobre este nuevo proyecto, los fanáticos se mostraron felices dejando una serie de comentarios de aprobación. “Gracias no me lo perderé”, “será todo un éxito”, “Digan en que canal”, “Esta es una bella oportunidad para Wendy y Nicola”, “Ya quiero que empiece”, “Ya los extraño”, “Espero ver pronto a mis favoritos”, “Son lo máximo”, fueron alguno de ellos.