Adolescente emociona al jurado de ‘Yo Soy’ con imitación de Thom Yorke, de Radiohead, y su interpretación de ‘Creep’

Entre nervios, talento y emoción, Felipe López interpretó Creep y logró tocar el corazón del jurado, que destacó su autenticidad y el apoyo incondicional de su familia.

Felipe López, un adolescente de 16 años natural de Arequipa, cautivó al jurado de Yo Soy con su imitación de Thom Yorke y con la interpretación de Creep, uno de los temas más emblemáticos de la banda británica Radiohead.

“Estoy en 4° de secundaria, desde chico me ha gustado la música, toco piano desde los seis años hasta que creo que me aburrí, después con la guitarra y luego canté. Es linda mi voz”, comentó el joven con una sonrisa antes de su presentación.

Antes de que comenzara a cantar, Ricardo Morán le dirigió unas palabras para el imitador: “A todos aquellos que son chicos como tú. Agradece y recuerda siempre que no todo el mundo tiene el apoyo de sus padres y es algo que debes agradecer”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Una interpretación que tocó corazones

Al finalizar, los jueces destacaron su talento, aunque también coincidieron en que aún tiene mucho camino por recorrer.

“Cantas muy bien, eres un músico que tiene muchas herramientas”, dijo Morán. “Cuando Thom Yorke compuso esta canción tenía como 24 o 25 años, y hay una experiencia de vida detrás. Te falta kilometraje, cantas bien como Felipe, pero como Thom Yorke, te diré que no”.

Carlos Alcántara fue el primero en responder con entusiasmo: “Yo te diré que sí, te haré crecer al toque”, expresó, mientras Jely Reátegui también le dio su voto de confianza, permitiéndole continuar en la competencia.

La actriz añadió emocionada: “Felipe, siento muchas contradicciones. Coincido con Ricardo y con Cachín, pero también discrepo conmigo. Lo que hiciste fue adecuar la canción a tu experiencia, y creo que pasar por este programa será una gran oportunidad. Espero que sigas una carrera en la música. También te diré que sí”.

Un joven agradecido con el apoyo familiar

Visiblemente emocionado, Felipe agradeció el respaldo de sus padres, quienes lo acompañaron durante el casting.

“Yo entiendo que hay chicos que no tienen este apoyo, pero mi familia está conmigo para esto que me encanta, que es la música”, dijo.

Su madre expresó: “Estoy bendecida”, mientras su padre añadió: “Estoy orgulloso de mi hijo”.

El regreso de Yo Soy

La nueva temporada de Yo soy cuenta con la conducción de Franco Cabrera y Diana Sánchez. Junto con Carlos Alcántara, el jurado está conformado por Ricardo Morán y Jely Reátegui. El estreno fue con un concierto gratuito desde la Plaza de Armas de Surco, donde desfilaron varios imitadores.

Con 40 años en la actuación, Carlos Alcántara dice que está preparado para asumir este nuevo reto en el programa. “Estoy acostumbrado a las críticas y no tengo problemas. Acabo de cumplir 40 años como actor, así que toda esa experiencia me respalda”, indicó.