Crimen en México: matan a cantante y actor argentino Fede Dorcaz tras recibir varios disparos

Conmoción en México. El actor y cantante argentino Fede Dorcaz falleció en Ciudad de México el último jueves 9 de octubre luego de recibir varios disparos de dos motorizados, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado.

Dorcaz, quien estuvo como invitado en los Premios Juventud 2025, se estaba preparando para participar en 'Las estrellas bailan en Hoy', programa que confirmó su deceso a los 29 años afirmando que deja "un vacío en el equipo".

Noticia en desarrollo....