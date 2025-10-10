Últimas Noticias
Crimen en México: matan a cantante y actor argentino Fede Dorcaz tras recibir varios disparos

Fede Dorcaz recibió varios disparos mientras conducía su auto en Ciudad de México.
Fede Dorcaz recibió varios disparos mientras conducía su auto en Ciudad de México. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Fede Dorcaz se preparaba para participar en programa 'Las estrellas bailan en Hoy'. Nicola Porcella lamentó la muerte de modelo argentino con quien trabajó. "Descanza en paz".

Conmoción en México. El actor y cantante argentino Fede Dorcaz falleció en Ciudad de México el último jueves 9 de octubre luego de recibir varios disparos de dos motorizados, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado.

Dorcaz, quien estuvo como invitado en los Premios Juventud 2025, se estaba preparando para participar en 'Las estrellas bailan en Hoy', programa que confirmó su deceso a los 29 años afirmando que deja "un vacío en el equipo". 

Noticia en desarrollo....

Fede Dorcaz Nicola Porcella México

