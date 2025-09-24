Santiago Suárez reaparece en público y reafirma su inocencia en caso de violación sexual: "Estoy tranquilo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Santiago Suárez reapareció en público. A casi un año de ser denunciado por presunta agresión sexual, el actor peruano de 34 años volvió dar declaraciones a los medios de prensa y reafirmó su inocencia.

Fue durante el Avant Premier de la película peruana My Storylof que el exconductor del programa Domingos de Fiesta en TV Perú se mostró contento de volver a encontrarse con sus colegas en un evento público.

“Estoy contento de reencontrarme con algunos colegas y amigos que no veía hace tiempo. Seguimos aquí retomando de a pocos la carrera, mis trabajos que se vieron muy afectados”, comenzó diciendo el también bailarín ante las cámaras del programa América Hoy.

En ese sentido, recordó que, luego de la denuncia en su contra, se le cerraron “todas las puertas” en la industria televisiva por lo que recién está volviendo a trabajar. “Fueron momentos muy duros. Los primeros meses fueron muy intensos. Gracias a Dios tuve a mi familia ahí soportando, sosteniéndome”, sostuvo.

De igual manera, resaltó estar “mucho mejor” de la difícil situación que aún sigue viviendo. “El día de hoy estoy mucho mejor. Esperando que todo esto acabe pronto para poder retomar ya al cien por ciento mis labores. En esas estamos. Buscando chamba también. Se me cerraron todas (las puertas). Fue muy fuerte y doloroso”, añadió.

Santiago Suárez fue conductor del programa Domingos de fiesta en TV Perú. | Fuente: Instagram (santiagosuareznava)

Santiago Suárez sobre denuncia en su contra: “Soy totalmente inocente”

Santiago Suárez se refirió a la denuncia por presunta agresión sexual a una joven estadunidense de 24 años en su domicilio en Miraflores. Al respecto, el actor afirmó que la investigación continúa en curso por lo que no pueda dar declaraciones sobre el tema.

“Me encantaría hablar, pero no puedo dar mucho detalle. Seguimos en este proceso. Sí (sigue en investigación). Yo estoy tranquilo. Eso es lo bueno. Estoy esperando que todo acabe pronto. Ya mucho tiempo sin hacer nada y eso también agota”, manifestó.

En otro momento, el exintegrante de Esto es guerra y Combate mencionó que muchos amigos y colegas “le dieron la espalda” pero que no puede juzgarlos. Finalmente, el también exparticipante de El gran show reafirmó su inocencia ante el delicado caso.

“Soy totalmente inocente, pero vamos a tener un poco más de paciencia para que la justicia haga su trabajo. A mí me hubiese encantado que se hubiese acabado más pronto pero no está en mis manos y es en vano estresarme”, mencionó.

Cabe resaltar que América Hoy también consultó con la abogada de la joven demandante, quien confirmó que la denuncia contra Santiago Suárez aún se mantiene en investigación.

“Nuestra defensa mantiene su posición de no brindar declaraciones, precisamente porque se trata de una investigación en curso sobre hechos graves, la cual, por su propia naturaleza, revista carácter reservado”, respondió la letrada en un mensaje al programa.

Santiago Suárez fue denunciado por violencia sexual a joven extranjera

El 2024, Santiago Suárez fue denunciado por el presunto delito de agresión sexual en contra de una joven estadounidense, de 24 años. Según el parte policial difundido por el programa Magaly TV: La firme, los hechos habrían ocurrido el viernes, 11 de octubre de ese año, en el domicilio del actor, tras haberse conocido en un bar en Miraflores.

La denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva, es licenciada en Ciencias Biológicas y aficionada al baloncesto, según informó el programa de Magaly Medina. Llegó a Perú a finales de 2023 como voluntaria del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. Según la periodista, la embajada de EE. UU. estuvo brindando asistencia legal a la agraviada.

De acuerdo con el parte, cerca de las 10:30 p.m. del viernes, Suárez ingresó al mismo local nocturno donde se encontraba la joven e hizo parte de su grupo de amigos. Después de intercambiar cuentas de redes sociales, el actor le habría ofrecido un trago y luego habría sugerido ir a su casa a recoger una botella de licor antes de bailar.

"Le propone para que ella le acompañe, diciéndole que su casa estaba a tres cuadras del lugar”, señala el parte policial presentado por Magaly TV: La firme. De acuerdo con el documento, la joven relató que, al llegar al departamento de Suárez, este se abalanzó sobre ella, le arrancó la blusa y tocó sus partes íntimas. A pesar de su resistencia y negativa, el actor habría forzado a la joven a mantener relaciones sexuales.