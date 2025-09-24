Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Imitador de Christian Yaipén canta frente al artista en ‘Yo Soy’ y se conmueve hasta las lágrimas

El cantante destacó el esfuerzo de Luisito del Perú y lo animó a seguir perfeccionando su talento; el participante pasó a la siguiente ronda.
El cantante destacó el esfuerzo de Luisito del Perú y lo animó a seguir perfeccionando su talento; el participante pasó a la siguiente ronda. | Fuente: Facebook: Christian Yaipén
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El líder de Grupo 5 fue jurado invitado y elogió a Luisito del Perú, quien no pudo contener las lágrimas tras recibir sus palabras y un abrazo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El programa Yo Soy vivió una gala especial con la presencia de Christian Yaipén como jurado invitado, en la misma noche en la que se presentaba su imitador, Luisito del Perú. 

El joven concursante, originario del norte del país, cerró la velada interpretando Cambio mi corazón, del Grupo 5, tema que ofreció frente a su ídolo y al público que lo recibió con expectativa. 

Yaipén expresó su emoción y agradecimiento por el homenaje que recibe a través de Luisito. “Me has estudiado un montón, cuando te veo parece que estuviera mirando un video del Grupo 5. Solo tengo agradecimiento contigo”, señaló. Asimismo, aconsejó al concursante cuidar su voz y continuar con el esfuerzo, pues es la herramienta de trabajo de todo cantante. 

“Dentro de este programa no solo es el físico sino seguir estudiando al artista, así como el imitador de José José que hizo todo eso y lo logró. Hay un esfuerzo, por eso te agradezco y te felicito, pero sí hay que ponerle esfuerzo. Hay que cuidarse la voz porque es nuestra herramienta de trabajo, hay que cuidarlo porque de eso vivimos”, agregó.

Conmovido por las palabras de su referente, Luisito no pudo contener las lágrimas y recibió un abrazo del propio Christian Yaipén. 

Por su parte, la jurado Jely Reátegui destacó el trabajo del concursante, aunque le recomendó cuidar la energía en su interpretación debido a la sobriedad en su corporalidad. 

Finalmente, el imitador de Christian Yaipén logró avanzar a la siguiente ronda, mientras que los sentenciados de la noche fueron los imitadores de Pedro Infante e Iván Cruz. 

El regreso de Yo Soy

La nueva temporada de Yo soy cuenta con la conducción de Franco Cabrera y Diana Sánchez. Junto a Carlos  Alcántara, el jurado está conformado por Ricardo Morán y Jely Reátegui. El estreno fue con un concierto gratuito desde la Plaza de Armas de Surco, donde desfilaron varios imitadores.

Con 40 años en la actuación, Carlos Alcántara dice que está preparado para asumir este nuevo reto en el programa. “Estoy acostumbrado a las críticas y no tengo problemas. Acabo de cumplir 40 años como actor, así que toda esa experiencia me respalda”, indicó.

¿Quién fue el último campeón en el programa Yo Soy?

Yo soy emitió su última temporada entre el 25 de abril al 2 de julio de 2022. El último programa se llamó Yo Soy, 10 años y tuvo como ganador a Jorge 'Toño' Muñoz, quien imitó al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Christian Yaipén Yo Soy

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA