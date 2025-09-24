Imitador de Christian Yaipén canta frente al artista en ‘Yo Soy’ y se conmueve hasta las lágrimas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El programa Yo Soy vivió una gala especial con la presencia de Christian Yaipén como jurado invitado, en la misma noche en la que se presentaba su imitador, Luisito del Perú.

El joven concursante, originario del norte del país, cerró la velada interpretando Cambio mi corazón, del Grupo 5, tema que ofreció frente a su ídolo y al público que lo recibió con expectativa.

Yaipén expresó su emoción y agradecimiento por el homenaje que recibe a través de Luisito. “Me has estudiado un montón, cuando te veo parece que estuviera mirando un video del Grupo 5. Solo tengo agradecimiento contigo”, señaló. Asimismo, aconsejó al concursante cuidar su voz y continuar con el esfuerzo, pues es la herramienta de trabajo de todo cantante.

“Dentro de este programa no solo es el físico sino seguir estudiando al artista, así como el imitador de José José que hizo todo eso y lo logró. Hay un esfuerzo, por eso te agradezco y te felicito, pero sí hay que ponerle esfuerzo. Hay que cuidarse la voz porque es nuestra herramienta de trabajo, hay que cuidarlo porque de eso vivimos”, agregó.

Conmovido por las palabras de su referente, Luisito no pudo contener las lágrimas y recibió un abrazo del propio Christian Yaipén.

Por su parte, la jurado Jely Reátegui destacó el trabajo del concursante, aunque le recomendó cuidar la energía en su interpretación debido a la sobriedad en su corporalidad.

Finalmente, el imitador de Christian Yaipén logró avanzar a la siguiente ronda, mientras que los sentenciados de la noche fueron los imitadores de Pedro Infante e Iván Cruz.

El regreso de Yo Soy

La nueva temporada de Yo soy cuenta con la conducción de Franco Cabrera y Diana Sánchez. Junto a Carlos Alcántara, el jurado está conformado por Ricardo Morán y Jely Reátegui. El estreno fue con un concierto gratuito desde la Plaza de Armas de Surco, donde desfilaron varios imitadores.

Con 40 años en la actuación, Carlos Alcántara dice que está preparado para asumir este nuevo reto en el programa. “Estoy acostumbrado a las críticas y no tengo problemas. Acabo de cumplir 40 años como actor, así que toda esa experiencia me respalda”, indicó.

¿Quién fue el último campeón en el programa Yo Soy?

Yo soy emitió su última temporada entre el 25 de abril al 2 de julio de 2022. El último programa se llamó Yo Soy, 10 años y tuvo como ganador a Jorge 'Toño' Muñoz, quien imitó al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.