Paloma Fiuza fue sometida a una operación tras sufrir una lesión: "Me toca un camino largo de recuperación"

La modelo brasileña, Paloma Fiuza, contó a sus seguidores que fue sometida a una cirugía luego de sufrir una lesión durante una competencia en el programa Esto es Guerra.

Desde su lugar de recuperación en una clínica, la integrante del reality dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento por todas las muestras de cariño que ha recibido durante este difícil momento.

"Quiero empezar agradeciendo todos los mensajitos de apoyo. Contarles que ya estoy operada y que ahora me toca un camino largo de recuperación. No les voy a mentir, estaba muy asustada y creo que aún no puedo creer lo que me pasó, pero las cosas pasan por algo y ahora me toca recuperarme y estar bien", expresó Paloma Fiuza.

La carismática figura de la farándula demostró su fortaleza al asegurar que esta operación será una batalla más que superará con éxito. Además, enfatizó la importancia de la paciencia durante su proceso de recuperación.

"Gracias a todos por sus muestras de cariño. Para mí en este momento, cada mensaje está siendo muy importante. Los quiero muchísimo", concluyó en su mensaje.

¿Cómo ocurrió la lesión de Paloma Fiuza?

Paloma Fiuza sufrió una grave lesión en el programa "Esto es Guerra" cuando completaba uno de los circuitos de la competencia; sin embargo, una aparatosa caída afectó aún más la lesión que tenía en sus rodillas y terminó con serios daños en los meniscos y ligamentos.

Sus compañeros de la televisión se solidarizaron con ella y le enviaron mensajes de apoyo, deseándole una pronta y completa recuperación. Por otro lado, la incertidumbre sobre su continuación en el reality se apoderó de las redes donde muchos dan por hecho su salida.

"Si es rodilla o ligamentos si es muy largo, si futbolistas demoran 9 meses siendo deportistas, una persona común supongo su recuperación será más largo", comentó el usuario @RenzoDeLince en su cuenta de X.