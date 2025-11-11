Pamela López tendría "propuestas" para postular al Congreso el 2026, según su pareja Paul Michael

Pamela López tendría pensado postular al Congreso de la República en las próximas Elecciones Generales 2026, así lo contó su pareja Paul Michael.

La todavía esposa de Christian Cueva seguirá dando que hablar luego de que el salsero dijera, en una entrevista durante el programa La noche habla, que la trujillana de 38 años tendría planeado entrar al terreno político.

Eso no es todo. El exintegrante de Combinación de la Habana mencionó que Pamela López también viene recibiendo asesoría política, lo que revelaría sus intenciones de ser candidata ante propuestas que ya tendría en su haber.

“Ella se está preparando. Tiene asesoría política y está recibiendo orientación de personas que saben del tema”, manifestó Michael, quien días atrás lanzó el avance del videoclip de su tema La Clandestina, donde actúa al lado de Pamela López.

Si bien el músico evitó dar detalles de la posible postulación de López al Legislativo, resaltó que existen propuestas concretas y que diversas agrupaciones políticas han buscado a la anfitriona para integrar una posible lista congresal. “Propuestas hay, porque es una persona muy fluida, que se expresa bien y quiere luchar por los demás”, expresó.

En ese sentido, Paul Michael resaltó las cualidades que ve en su actual pareja. “Ella es una persona que se expresa bien y quiere luchar por los demás (…) Hay que darle la oportunidad, porque es una persona que se desenvuelve bien y quiere luchar por los demás”, sostuvo.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael.Fuente: Instagram

Christian Cueva logra orden judicial que impide a Pamela López referirse a él en público

Días atrás, el Poder Judicial emitió una resolución que prohíbe a Pamela López mencionar públicamente a Christian Cueva. La medida fue adoptada luego de que la defensa del futbolista denunciara un presunto "hostigamiento mediático" por parte de su expareja.

De acuerdo con el documento judicial, la orden busca poner fin a las alusiones constantes que la trujillana habría realizado sobre el jugador a través de redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación.

El estudio Villaverde, encargado de la defensa del deportista, difundió un video en sus redes sociales, replicado también por Cueva, en el que explican las acciones emprendidas.

"Ante el constante hostigamiento que viene sufriendo por parte de la señora Pamela López, quien en todas las plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación ha venido vertiendo comentarios negativos contra nuestro patrocinado, hemos solicitado al juzgado le ordene a la señora López el cese inmediato de todo comentario", indicó Zamir Villaverde, abogado del futbolista.