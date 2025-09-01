“Vine a ver a mis hijos”: Christian Cueva regresa al Perú tras polémica con Pamela López

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva regresó al Perú. El futbolista peruano volvió a nuestro país para ver a sus hijos luego de conseguir la conciliación para el régimen de visitas con su —todavía— esposa Pamela López, a quien envió una carta notarial semanas atrás para rectificarse públicamente sobre sus declaraciones de supuestas llamadas de su entorno a Paul Michael, actual pareja de López.

Fue a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez que el volante peruano tuvo unas breves palabras con la prensa afirmando que pidió unos días a su club Emelec, en Ecuador, para estar en nuestro país y poder disfrutar del tiempo con sus hijos.

“¿Qué tal? ¿Cómo están? (Estoy) Bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, ahí conversé con el club, pudieron darme unos días para poder ver a mis hijos”, comenzó diciendo el exjugador de Alianza Lima y Cienciano.

Al ser consultado sobre si ya puede ir a ver a sus hijos con Pamela López, el popular ‘Aladino’ respondió: “No (hay ninguna negativa), la verdad que ese tema ya lo están viendo, pues mis abogados, así que por ese lado estoy muy tranquilo, así que por ambas partes las cosas están llevando de la mejor manera, ¿no?”.

Finalmente, Cueva mencionó estar “contento” con su desempeño en el club ecuatoriano tras su traspaso en junio de este año. “Estoy bien contento, la verdad, muy contento. Primero porque hay trabajo, segundo porque me recibieron de una manera muy muy linda ya. Así que a seguir”, declaró a las cámaras del medio Atenas televisión.

Actualmente, Christian Cueva mantiene una relación con la cantante Pamela Franco. | Fuente: Instagram (pamelafrancoviera)

Pamela López y Christian Cueva logran conciliar para régimen de visitas

Pamela López y Christian Cueva lograron una conciliación para el régimen de visitas de sus hijos. La propia Pamela contó que llegó a un acuerdo con el deportista a más de un año de haberlo denunciado por violencia física y psicológica. “Sí, se logró. Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, expresó.

“Por orden de la jueza, no puedo dar muchos detalles. Ninguno de los dos puede hablar sobre todos los acuerdos que se han dado. Nos falta resolver el tema de pensión anticipada”, declaró la también anfitriona a las cámaras de Amor y fuego.

Según dijo Pamela López, todavía falta resolver la demanda de pensión de alimentos, así como su divorcio con el actual volante de Emelec, de Ecuador, quien ya hizo un primer depósito de manutención para sus tres hijos.

“Él (Christian Cueva) ya hizo un primer depósito por el Banco de la Nación, pero todavía falta resolver el tema por alimentos. Lo que se ha logrado es la conciliación del régimen de visitas”, aclaró.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram

Christian Cueva mandó carta notarial a Pamela López

Christian Cueva le mandó una carta notarial a Pamela López luego de que afirmara que el futbolista peruano estaría llamando a su pareja Paul Michael desde Ecuador, país donde juega futbol por el equipo de Emelec.

El documento, compartido por el programa Ponte en la cola, precisaba que Cueva le había dado a su todavía esposa un plazo "de 48 horas" para que se retracte de lo dicho sobre él, caso contrario, procederá a emitir una demanda por difamación en su contra.

Esta es la primera acción legal que hace Christian Cueva. El programa de espectáculos reveló que el documento había sido enviado a Pamela López el miércoles 13 de agosto dándole un plazo de 24 horas para responder ante la medida legal del padre de sus hijos.

“Hemos enviado una carta notarial a la señora Pamela López, a efectos de que se pueda rectificar sobre las afirmaciones falsas que ha vertido acerca de mi patrocinado", expresó la abogada Medaly Barrientos el programa de espectáculos.

La nueva abogada de Christian Cueva negó que su cliente haya intentado llamar a Paul Michael exhortando a Pamela López a rectificarse. “Rechazamos totalmente (esa versión). Le hemos dado el plazo de 48 horas para que ella se pueda rectificar”, añadió.