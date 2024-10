"Estoy sin palabras", dijo Brunella Horna al ver a Pamela López cantando tema de Pamela Franco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López se volvió tendencia en redes sociales el último fin de semana por un video viral donde aparece cantando Dile la verdad, popular tema de Pamela Franco, quien es vinculada sentimentalmente a su expareja —y todavía— esposo, Christian Cueva.

En efecto, la aún esposa de Christian Cueva entonó a todo pulmón la letra de la canción Dile la verdad. “Dile que nos amamos, que soy yo la dueña de tu corazón. No finjas, si ya no la quieres, dile que a mí me amas, que yo soy tu amor”, entona Pamela López al lado de Lourdes Vásquez, la madre de Hernán 'Churrito' Hinostroza, quien subió el video en sus historias de Instagram.

Al respecto, Brunella Horna opinó sobre el video mostrado este lunes en América Hoy. La modelo y conductora del mencionado programa expresó su sorpresa al ver a su amiga Pamela López cantando el tema de Pamela Franco, quien fue vista con Cueva hace unos días en una sanguchería en La Molina.

“Estoy sin palabras. Yo quiero suponer que ella estaba con unas copas de más y la grabaron. Yo no creo que ella haya hecho eso”, manifestó Brunella Horna, quien meses atrás defendió a Pamela López tras la demanda que interpuso a Christian Cueva por violencia física y psicológica.

Pamela Franco y Christian Cueva fueron captados en sanguchería tras regresar de viaje. | Fuente: Instagram

Pamela Franco y Christian Cueva fueron captados en sanguchería

Pamela Franco y Christian Cueva fueron captados saliendo del aeropuerto Jorge Chávez para luego ir a una conocida sanguchería en La Molina. Las cámaras del programa Magaly TV La Firme grabaron a cada uno de ellos llevando sus maletas tras regresar de la ciudad de Cusco donde la cantante de cumbia tenía una presentación.

Asimismo, Cueva, quien lucía una polera negra con lentes oscuros y short jeans, fue visto subiendo a un taxi negro con dirección a la casa de Pamela Franco en Lima. Por su parte, la bailarina de 36 años subió a otro vehículo blanco yendo al mismo lugar.

Eso no es todo. El mismo día, según contó Magaly TV La Firme, la presunta pareja fue captada yendo a una conocida sanguchería en La Molina. Fue en horas de la noche que tanto Franco como Cueva fueron grabados saliendo del lugar. Ambos fueron abordados por el reportero del programa que los registró juntos luego de varios meses de rumores de un supuesto romance.

“¿Qué pasa para que te oficialice Christian Cueva?”, le pregunta el hombre de prensa a Pamela Franco, quien se niega a dar declaraciones. Seguidamente, el reportero se acerca también al jugador de Cienciano para decirle: “Ya se lucen juntos los dos. Ahora estás con Pamela”. La consulta no cayó nada bien en Cueva, quien, notoriamente ofuscado, contestó: “¡También quieres saber la vida de todos, hermano!”.

Pamela López denunció a Christian Cueva por violencia física y psicológica. | Fuente: Instagram

Pamela Franco contó en RPP cómo se lleva con Christian Cueva

Hace unas semanas, Pamela Franco y Alma Bella estuvieron en set de Los Chistosos, de RPP, dando detalles de su nuevo tema ‘Quítame a ese hombre’. La cantante mostró su satisfacción por el reencuentro con Yolanda Medina y demás integrantes de la agrupación de cumbia con quienes viene compartiendo la interpretación de la canción de la mexicana Pilar Montenegro.

"Estamos en un reencuentro de emociones porque las chicas para mí son lo máximo”, expresó Pamela Franco, quien no dudó en responder a Los Chistosos si su corazón tiene dueño actualmente debido a la inspiración que desborda ella al cantar el popular tema. “Yo no tengo dueño”, respondió Franco.

Asimismo, Pamela Franco fue consultada por Hernán Vidaurre sobre cómo se lleva con Christian Cueva, con quien habla y son “amigos” por Instagram, según contó ella misma.

“Yo me llevo bien con todas las personas y siempre le deseo lo mejor a todo el mundo. Uno tiene que ser siempre buena vibra con todos”, fue la respuesta de la bailarina de 36 años. Ante la respuesta, Giovanna Castro preguntó quién está en su corazón, a lo que Franco precisó: “Mi hija. Ella está en mi corazón”.

¿Pamela López retomará su relación con Christian Cueva?

Pamela López aclaró cuál es su situación actual con Christian Cueva. Esto, luego de que fuera vinculada con el empresario Luis Fernando Rodríguez en los últimos días tras videos mostrados por Magaly TV La Firme, donde ambos se muestran juntos avivando un supuesto romance.

Fue en el programa Amor y Fuego en el que López negó que vaya a retomar su relación con el deportista nacional. "Nunca (retomaré la relación con Christian Cueva). No hay marcha atrás", declaró la todavía esposa de deportista al mencionado programa.

Además, recalcó que seguirá firme por sus hijos. "No me siento bien, pero lo único que sé es que tengo que ser fuerte por mis hijos porque hoy en día soy madre y padre para ellos", comentó Pamela López.

