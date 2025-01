"No estamos separados": Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen juntos en gala de reality 'Los Tinelli'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucieron juntos en la gala de reality Los Tinelli. | Fuente: X (@JNorciglia)

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están más unidos que nunca. La modelo peruana de 32 años hizo su aparición en la presentación de Los Tinelli, el reality show basado en la convivencia de la familia del reconocido presentador argentino y que llegará al streaming por Amazon Prime Video este viernes 17 de enero.

En videos compartidos en redes sociales, y otros por el propio Marcelo Tinelli, se ve como Milett Figueroa deslumbra con su entrada a la alfombra azul para la presentación de Los Tinelli desarrollado el último lunes en Punta del Este, Uruguay. La exintegrante de Esto es guerra lució un llamativo vestido escotado color blanco resaltando su esbelta figura.

Eso no es todo. La bailarina y jurado de Cantando 2024 se acercó a Marcelo Tinelli para agarrarlo de la cintura y darle un afectuoso abrazo y un romántico beso ante las miradas de los asistentes del evento, quienes aplaudían y celebraban a la pareja.

Seguidamente, la exparticipante de El gran chef famosos también saludó con un cálido abrazo a Candelaria 'Cande' y Micaela, hijas mayores de Marcelo Tinelli que aparecen en el reality y quienes estaban en la alfombra acompañando a su padre.

Es así como Milett Figueroa se unió a la familia de su pareja Marcelo Tinelli para tomarse fotos junto con el conductor argentino, sus dos hijas y Coti Sorokin, el músico argentino y esposo de Cande.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sonriendo durante la presentación de Los Tinelli en Punta del Este, Uruguay. | Fuente: Instagram (marcelotinelli)

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli niegan separación

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli negaron que exista una separación entre los dos. En una entrevista con el periodista Ángel de Brito para el programa LAM, el dirigente argentino descartó una ruptura con la peruana. “No, no estamos separados. Estamos juntos acá”, declaró.

En esa misma línea, Milett Figueroa también afirmó que se mantiene al lado del presentador argentino. “Si estamos acá es porque estamos juntos. Yo lo estoy acompañando a él. Desde el reality siempre he sido su compañera”, manifestó la modelo.

Del mismo modo, Milett contó cómo fue que Marcelo la llamó para participar en el reality Los Tinelli. “Nunca he sido un personaje del reality. Antes de que empiecen a grabar, él me dijo 'Amor, vamos a grabar con mis hijos. ¿Quieres estar?' Mi mente era acompañarlo a él”, señaló.

En otro momento, la también actriz nacional aseguró que no tiene ninguna enemistad con las hijas de su pareja. “Al inicio, sí (me odiaban). Recién nos conocíamos. Hay cosas que uno a veces no conoce de la otra persona. No hubo pelea, fue algo que yo dije y que una de ellas dijo”, sostuvo.

Los Tinelli se estrenará en Amazom Prime Video este viernes 17 de enero.Fuente: @primevideolat

¿De qué trata el nuevo reality familiar de Marcelo Tinelli?

Los Tinelli será un reality show que mostrará el lado más personal de Marcelo Tinelli. Las grabaciones estarán a cargo de la productora LaFlia exclusivamente para Prime Video en más de 240 países del mundo.

"Este reality show documental, que le dará al público un vistazo a las vidas profesionales y privadas del conductor de TV Marcelo Tinelli y su familia, comienza con los preparativos de una fiesta de fin de año en su mansión exclusiva en Punta del Este, Uruguay", resaltó un comunicado de Prime Video.

¿Cuándo se estrena el reality Los Tinelli?

Amazon Prime Video anunció que el reality show Los Tinelli estará disponible el viernes 17 de enero de 2025.

