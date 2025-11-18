Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Dilbert Aguilar se recupera tras operación total de cadera y anuncia pronto regreso a los escenarios: "Estoy listo"

Dilbert Aguilar fue sometido a una operación total de cadera en el hospital Edgardo Rebagliati.
Dilbert Aguilar fue sometido a una operación total de cadera en el hospital Edgardo Rebagliati. | Fuente: Instagram (dilbertaguilaroficial)/EsSalud
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Esta vez fue una operación compleja", reveló Dilbert Aguilar, quien está en recuperación en el hospital Rebagliati tras someterse a una cirugía de reemplazo de cadera.

Dilbert Aguilar se viene recuperando luego de someterse a una operación total de su cadera en el hospital Edgardo Rebagliati Martins. Es así como el cantante nacional anunció su pronto su retorno a los escenarios con su orquesta La Tribu donde interpreta sus más grandes éxitos.

El propio EsSalud compartió una publicación en sus redes sociales este martes dando a conocer que ‘El pequeño gigante de la cumbia’ fue operado con gran éxito de la cadera tras sufrir una fractura en setiembre de este año.

“EsSalud realizó con éxito la cirugía de reemplazo total de cadera que permitió a Dilbert Aguilar recuperar la movilidad y aliviar el dolor tras una compleja fractura”, escribió la institución en su post junto con una foto del cantante peruano echado en una camilla y siendo acompañado por el presidente ejecutivo de EsSalud, el doctor Segundo Acho Mego.

Días atrás, Dilbert Aguilar ingresó de emergencia al hospital Rebagliati tras presentar dolores intensos. El artista de 51 años hizo una pausa en sus presentaciones con el fin de poder recuperar la movilidad de sus piernas.

Según informó Trome, la cirugía del músico consistió en “extraer la cabeza femoral fracturada y colocar un implante avanzado”, de acuerdo con lo dicho por el doctor Manuel Suyon Paniccia, jefe del Servicio de Reemplazos Articulares y Tumores Musculoesqueléticos del hospital Rebagliati.

Dilbert Aguilar anunció su pronto regreso a los escenarios con su orquesta La Tribu.
Dilbert Aguilar anunció su pronto regreso a los escenarios con su orquesta La Tribu. | Fuente: Instagram (dilbertaguilaroficial)

¿Qué dijo Dilbert Aguilar tras su operación de cadera?

Dilbert Aguilar se sintió agradecido con el personal médico que intervino en su operación total de cadera en el hospital Edgardo Rebagliati Martins.

“Esta es la tercera vez que me atiendo en EsSalud. Esta vez fue una operación compleja, pero los médicos son unos capos. Aún tengo pocos días de operado, pero al mover mi pierna me siento bien, con esperanza”, expresó el cantante a Trome.

De igual manera, el compositor expresó su tranquilidad por su pronta recuperación asegurando tener la esperanza de volver a cantar a su público.

“He visto a muchos compañeros que se operaron de cadera y salieron espectaculares. A mí me han tratado de maravilla. Tengo que agradecer a los médicos, enfermeros y técnicos. Al doctor Acho, muchas gracias por todo el apoyo”, señaló.

En ese sentido, se conoció que el intérprete de Vuela Palomita recibirá el alta médica en los próximos días mostrando sus ganas de continuar con sus proyectos musicales. “Estoy feliz y listo para correr una maratón”, acotó.

Dilbert Aguilar mostró su indignación por el ataque contra Agua Marina

Dilbert Aguilar expresó su indignación por el atentado que sufrieron los integrantes de la agrupación de cumbia Agua Marina durante un show en el Círculo Militar – Sede Tarapacá, en el distrito de Chorrillos, en Lima, la noche del miércoles 8 de octubre.

"Primero solidarizarme con la familia de Agua Marina e indignado con lo que está pasando. No hay palabras cómo describir todo esto que está pasando no solo a la industria de la música sino a todo el país. Un toque de queda no va a solucionar nada porque en ese caso dejarían de trabajar los microbuseros, los empresarios. Creo que el Gobierno tiene todo en sus manos para que esto se solucione, pero no sé qué es lo que esperan para que pongan mano dura a todo esto", manifestó el músico en declaraciones para RPP.

"Muy indignados, tristes, desprotegidos porque hay muchos artistas que pagan cupo, a muchos artistas los extorsionan, pero como a los grandes no les toca, como a la presidenta no le toca porque andan resguardados, entonces están felices, ellos no miran al pueblo (...) Para esta gente así pongas al Ejército, no te van a cuidar todo el día, esto ya se rebalsó, nadie va a andar todo el día con seguridad, no existe, no hay forma", agregó.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
dilbert aguilar Jhazmin Gutarra Hospital Edgardo Rebagliati

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA