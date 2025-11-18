Dilbert Aguilar se recupera tras operación total de cadera y anuncia pronto regreso a los escenarios: "Estoy listo"

Dilbert Aguilar anunció su pronto regreso a los escenarios con su orquesta La Tribu. | Fuente: Instagram (dilbertaguilaroficial)

¿Qué dijo Dilbert Aguilar tras su operación de cadera?

Dilbert Aguilar se sintió agradecido con el personal médico que intervino en su operación total de cadera en el hospital Edgardo Rebagliati Martins.

“Esta es la tercera vez que me atiendo en EsSalud. Esta vez fue una operación compleja, pero los médicos son unos capos. Aún tengo pocos días de operado, pero al mover mi pierna me siento bien, con esperanza”, expresó el cantante a Trome.

De igual manera, el compositor expresó su tranquilidad por su pronta recuperación asegurando tener la esperanza de volver a cantar a su público.

“He visto a muchos compañeros que se operaron de cadera y salieron espectaculares. A mí me han tratado de maravilla. Tengo que agradecer a los médicos, enfermeros y técnicos. Al doctor Acho, muchas gracias por todo el apoyo”, señaló.

En ese sentido, se conoció que el intérprete de Vuela Palomita recibirá el alta médica en los próximos días mostrando sus ganas de continuar con sus proyectos musicales. “Estoy feliz y listo para correr una maratón”, acotó.

Dilbert Aguilar mostró su indignación por el ataque contra Agua Marina

Dilbert Aguilar expresó su indignación por el atentado que sufrieron los integrantes de la agrupación de cumbia Agua Marina durante un show en el Círculo Militar – Sede Tarapacá, en el distrito de Chorrillos, en Lima, la noche del miércoles 8 de octubre.

"Primero solidarizarme con la familia de Agua Marina e indignado con lo que está pasando. No hay palabras cómo describir todo esto que está pasando no solo a la industria de la música sino a todo el país. Un toque de queda no va a solucionar nada porque en ese caso dejarían de trabajar los microbuseros, los empresarios. Creo que el Gobierno tiene todo en sus manos para que esto se solucione, pero no sé qué es lo que esperan para que pongan mano dura a todo esto", manifestó el músico en declaraciones para RPP.

"Muy indignados, tristes, desprotegidos porque hay muchos artistas que pagan cupo, a muchos artistas los extorsionan, pero como a los grandes no les toca, como a la presidenta no le toca porque andan resguardados, entonces están felices, ellos no miran al pueblo (...) Para esta gente así pongas al Ejército, no te van a cuidar todo el día, esto ya se rebalsó, nadie va a andar todo el día con seguridad, no existe, no hay forma", agregó.