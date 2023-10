¿Paolo Guerrero, nuevamente padre? Ana Paula Consorte aumenta rumores de embarazo con publicación en redes sociales

Después de que Paolo Guerrero triunfara en la Copa Sudamericana con LDU de Ecuador; su pareja, Ana Paula Consorte, compartió una galería de imágenes en la que dejó entrever que estaría embarazada de su segundo hijo con el futbolista peruano.

En la última foto, se ve a ambos formando un corazón con sus manos en el vientre de Consorte. Si bien ninguno de los dos ha confirmado o negado que la modelo esté gestando, muchos seguidores lo dan por hecho.

"¿Otro bebito? Felicitaciones", "Se viene otro Paolito", "Ojalá que sea niña", "Qué emoción, mi capitán", "¿Otro bebé en camino?"; fueron algunos de los comentarios en la publicación de Instagram.

Además de su primer hijo con Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero ya tiene otros tres herederos: uno con la brasileña Maria Irene Santana Baltar Nuerberger; otro, con la alemana Larissa; y el tercero, con la peruana Katia Montenegro.

La última foto de la reciente galería de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero parece anunciar un segundo bebé de la pareja.Fuente: @anapaulaconsorte_

Ana Paula Consorte descartó matrimonio con Paolo Guerrero

La modelo brasileña Ana Paula Consorte afirmó que no está entre sus planes contraer matrimonio con Paolo Guerrero. A la pareja, que ya convive desde hace algún tiempo, le parece suficiente esta etapa de su romance.

"Ya vivimos una vida de casados, pero si se trata de un papel o de una ceremonia religiosa, nunca fue mi sueño", dijo en febrero pasado, al ser abordada por el programa Magaly TV: La Firme. "Mi preocupación es ser feliz... Ese siempre ha sido mi pensamiento, mucho antes de conocer a Paolo", añadió.

Asimismo, Ana Paula Consorte señaló que está a punto de convertirse en abogada, una de sus mayores ilusiones. "Me estoy graduando de la facultad de Derecho. Este semestre termino algunas materias en línea (...) No trabajo con Instagram, mi objetivo es diferente. Me encanta el área de Derecho y gracias a Dios me graduaré pronto", indicó.

El pasado 14 de febrero, Paolo Guerrero, quien suele ser muy reservado con su vida privada, se dejó llevar por el espíritu de San Valentín y usó sus redes sociales para compartir una imagen junto con su pareja. El peruano aprovechó la publicación para dedicarle una corta, pero significativa frase por esta fecha: "Feliz San Valentín, amor".