Leslie Stewart tendrá su película biográfica y su hija interpretará a la actriz: "Estoy feliz"

Ariana Rifai, hija de Leslie Stewart, se pondrá en la piel de la actriz en la película. | Fuente: @sinargollas

Al mismo estilo que Susy Díaz, la popular ‘bomba sexy’ de los 90, Leslie Stewart tendrá su película biográfica. En el aniversario de la productora Sinargollas, Gian Piero Díaz y Gino Tassara anunciaron que la cinta se estrenará el próximo año.

Además, la persona que se pondrá en la piel de la actriz será su propia hija, Ariana Rifai. A pesar de que la joven ha mantenido su vida alejada de los reflectores, considera que interpretar a su mamá en Leslie, el ángel rebelde era algo que nadie más podía hacer.

“Considero que al hacer esto va a ser una oportunidad para mí también y vivir lo que ella pasó… entender muchas cosas que ella vivió. Creo que no hay nadie mejor que lo que pueda hacer que no sea yo”, dijo para Trome.

Por otro lado, Leslie Stewart se mostró sorprendida de que próximamente la gente conocerá una parte de su vida. “Estoy doblemente sorprendida. Primero porque me habían dicho que querían hacer algo sobre mi vida y mucho más sorprendida, gratamente, al saber que mi hija, a la cual nunca le ha gustado mucho la exposición mediática ni de medios, pero la actuación parece que sí, haya decidido ser parte de este proyecto”.

Lo que la actriz quiere que los peruanos vean en Leslie, el ángel rebelde es cómo fue su recorrido y cómo las malas decisiones tienen sus consecuencias:

“Creo que cuando alguien se pudo mantener vigente, durante 30 años, con los altibajos que esta carrera representa, y que ahora he tenido la oportunidad de que la gente joven me conozca por seguir a veces impulsos o por rebelde, o por tomar malas decisiones, pueda simplemente servir como una jaladita de oreja para la nueva gente, para que sepan lo que puede pasar en la noche, que se lo cuente alguien que lo vivió, no que se lo contaron y que se está inventando. Entonces por ahí podría venir el mensaje”.

Los inicios de Leslie Stewart

Leslie Stewart empezó a trabajar desde muy joven y confesó que no sabía el impacto que tuvo en la década de los 90's: "Ni sabía en esa época que yo era una bomba sexy. No había Internet, ni redes sociales. No lo tomaba así, la verdad. Me divertía haciendo el trabajo que me gusta, que me apasiona, desde los 20 años. Ha sido mi estilo de vida de siempre".

Además, dio algunos consejos a las artistas jóvenes que recién empiezan ya que las cámaras estarán detrás de ellas y será difícil mantener su privacidad.

"Las críticas positivas te motivan, pero, cuando eres chibola, las críticas negativas te bajonean. Eso al principio es bastante difícil, ya con los años lo vas manejando, vas madurando. Pero al principio eso, la falta de privacidad", sostuvo.