Patricia Portocarrero admite estar templadísima de su pareja Fabrizio Lava. | Fuente: GV Producciones

A Patricia Portocarrero la vida le sonríe tanto en el aspecto amoroso como en el laboral. Ella continúa a paso firme su relación con el consultor Fabrizio Lava y pronto reaparecerá en la televisión con "Princesas".



A poco más de dos años de iniciar su romance, admitió que siguen igual de enamorados que el primer día. "Estoy templadísima y soy correspondida, que es lo más bonito", afirmó la actriz que participará en el programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya". Ella destacó el gran sentido del humor de su pareja y, como se sabe, hacer reír a una comediante es difícil. "Me saca la sonrisa todo el día y yo a él", agregó.

Por otro lado, Patricia Portocarrero contó que al lado de Fabrizio Lava aprendió sobre otro aspecto de las relaciones. "Él es una pareja que me permite construir juntos, soñar juntos. Creo que ese lado de la pareja no la conocía, siempre remé sola y, por primera vez, entiendo lo que es el amor visto en conjunto", comentó en un comunicado de GV Producciones.

DE VUELTA A LA TV

Recientemente, ella terminó de grabar la telenovela "Princesas" que se estrenará el próximo 1 de diciembre. Pero el trabajo no para. La artista, de 47 años, se encuentra escribiendo una serie cuyo nombre tentativo es "Menopáusica".

"La menopausia es un tema tabú para las mujeres, pero lo estamos tocando a través del humor. Estoy pensando presentarlo a plataformas de afuera porque en la televisión nacional no hay mucho espacio para nuevas cosas", sostuvo. Además, prepara un show virtual con Renzo Schuller y otro por Navidad con su productora Laporto Producciones.

Patricia Portocarrero sorprendió con su nueva figura. Ella contó que ha bajado 12 kilos y se siente muy bien. Para ello, contó con supervisión médica ya que fue una drástica pérdida de peso. "Por otro lado, no me siento vieja; pero sí me siento madura. De hecho, ya me miro al espejo y no veo a la chiquilla que había antes", admitió.

La actriz participará en el nuevo episodio de "Mi mamá cocina mejor que la tuya", que se transmitirá hoy a las 7 p.m. por América TV. Ella contó que, durante este tiempo de pandemia, descubrió sus habilidades culinarias. Sin embargo, en el set de tv "nunca me salen bien las cosas. Igual, me esforcé y mi plato no salió tan mal".