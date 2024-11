Sergio George revela que Yahaira Plasencia le pidió ir a los Latin Grammy 2024: "Yo iba solo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yahaira Plasencia se lució en la alfombra roja de los Latin Grammy 2024. | Fuente: Instagram (yahairaplasencia)

Sergio George reveló que Yahaira Plasencia fue quien le preguntó para poder acompañarlo al evento de los Latin Grammy 2024 realizado el último jueves 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida.

En una entrevista dada al programa América Hoy este lunes, el reconocido productor musical mencionó que, si bien no trabaja actualmente con la salsera peruana, existe una relación de amistad que hace que la quiera ayudar en su carrera.

“Yahaira es una amiga y la gente cree que hay algo entre manos. La verdad, no estoy trabajando con Yahaira. No trabajo con ella. Somos amigos”, manifestó el también pianista estadounidense.

Ante la consulta de por qué Yahaira Plasencia fue con él a los Latin Grammy, Sergio George respondió: “Ella me preguntó por el Latin Grammy. Yo iba a ir solo. No sabía con quién iba a ir y le dije: 'Si quieres venir para acá, ven'. Claro, entonces así fue”.

En ese sentido, Sergio George recalcó que ir a los Latin Grammy los ayuda a ambos. “Ella fue (conmigo) para acompañarme y la vez yo sé que ir le beneficia a ella. La ayuda a ella y a mí también porque somos amigos”, sostuvo.

Yahaira Plasencia estuvo en los Latin Grammy 2024, pese a no estar nominada. | Fuente: Instagram (yahairaplasencia)

¿Yahaira Plasencia estuvo alojada en el departamento de Sergio George?

Recientemente, Yahaira Plasencia contó que estuvo hospedada en un Airbnb durante su estadía en Miami para los Latin Grammy. Sin embargo, el propio Sergio George desmintió la versión de la cantante precisando que ella se quedó en su departamento en el hotel donde ambos estaban hospedados.

“Yo tenía un departamento en el hotel en donde nos quedamos. Es grandísimo. Había dos recámaras, sala grandísima, cocina, comedor. Entonces, ella fue con su amiga Nani (…) Había mucha gente y tengo una habitación grande en un departamento grande. Entonces, ¿por qué no? Le dije: 'Somos amigos, quédate acá'. La amistad es eso”, manifestó.

Por su parte, Sergio George mencionó la posibilidad de que Yahaira Plasencia haya mentido para evitar las especulaciones de una supuesta relación entre ambos.

“Ellas (Yahaira y su amiga) estaban por su lado. Yo estaba por mi lado. Yo no escondo nada. Así de pronto, Yahaira no quiere que se sepa eso por miedo de qué van a decir en Perú, pero a mí no me importa que van a decir en Perú. Esa es la verdad”, aseveró.

Sergio George contó por qué Yahaira Plasencia estuvo con él en los Latin Grammy 2024.Fuente: Instagram (sergiogeorge)

Yahaira Plasencia estuvo en los Latin Grammy 2024 pese a no estar nominada

Yahaira Plasencia fue vista con el productor musical Sergio George en los Latin Grammy 2024. La salsera peruana de 30 años se lució en la alfombra roja del evento posando junto al productor musical.

De igual manera, 'La Patrona' subió fotografías en su cuenta de Instagram al lado de Sergio George, el salsero puertorriqueño Marc Anthony, el mexicano Christian Nodal y Linda Bell Viera Caballero, conocida como La India.

"¡Una noche inolvidable! La salsa vive. ¡La verdad han sido tres días que he absorbido tanto de estos grandes! Más motivada no puedo estar", escribió la intérprete de Y le dije no en el post con las fotografías y videos junto con los artistas internacionales.

