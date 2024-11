¿Daniela Darcourt volverá a cantar 'Señor Mentira'?: "Si mañana quieren que no lo haga, no tengo ningún problema"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Daniela Darcourt habló sobre la controversia que generó la eliminación del videoclip de su éxito Señor Mentira de su canal oficial de YouTube. Aunque el material ya fue restituido en la plataforma, la salsera reiteró que -aunque sin dar nombres- hay gente que intenta sabotear su carrera artística.

Según la cantante, la eliminación del videoclip se produjo por un reclamo de derechos de autor. Si bien el productor puertorriqueño Christian Maldonado, conocido como Master Chris, fue quien compuso el tema, parte de los derechos fueron adquiridos por el exrepresentante de la peruana. "Señor Mentira es de Master Chris, pero yo tengo un porcentaje autoral junto a mi primer manejador, que también tiene un porcentaje de la canción. Eso está registrado", dijo en Magaly Tv La Firme.

Daniela fue informada del reclamo el viernes 15 de noviembre, cuando regresó de un viaje a Los Ángeles: "Bajando del avión revisé mi correo y me encontré con la sorpresa. Me quedé callada como 10 minutos". Una semana después y frustrada por lo ocurrido, decidió publicar un video en sus redes sociales para expresar su molestia y pedir el respaldo de sus seguidores.

¿Qué dijo Master Chris sobre la eliminación de Señor Mentina en YouTube?

Ante la repercusión de la noticia, el video de Señor Mentira fue repuesto a pocas horas. Master Chris se pronunció luego de que algunos fans lo acusaran como responsable del problema: "No tenía conocimiento alguno", dijo en un video publicado en sus redes.

Además, señaló que él y su equipo de trabajo se comunicaron con YouTube para resolver la situación. Del mismo modo, dijo que, "en ningún momento, nadie del equipo de Daniela apareció" para tratar de solucionar el tema.

"Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace este tipo de mensajes, porque primero no están dando nombres. Por ende, la gente piensa que soy yo y empiezan las amenazas", indicó. "Hay que ser responsable con las redes. Las amenazas que he estado recibiendo han sido contundentes y muy fuertes", dijo.

El productor también negó tener cualquier tipo de conflicto con la salsera: "Hace mucho tiempo que no hablamos. No estamos trabajando juntos, pero no tengo ninguna intención de perjudicarte". Además, desmintió haber tenido algún altercado con ella en el pasado y cerró su mensaje expresando su tristeza: "No es justo que me caiga una avalancha de amenazas llenas de odio".

Daniela Darcourt: "No mortifiquen mi trabajo"

Durante la entrevista, Magaly Medina comentó a Daniela Darcourt que la esposa de Master Chris está vinculada a los Premios Heat y al manejo del canal HTV, plataformas en las que -según la conductora- la peruana no tiene exposición hace buen tiempo. "Las únicas veces que he estado en los Premios Heat han sido en 2018 para el Festival Heat, que fue en Guayaquil y me invitaron, luego en 2019, que estuve nominada a dos categorías", respondió la cantante al comentario.

Pese a la controversia, Daniela aseguró que no tiene conflictos con Master Chris. "Con él yo no tengo comunicación hace muchos años, conmigo toda la vida ha sido un caballero; aunque las comunicaciones eran con su esposa, hemos tenido siempre una buena relación", precisó la salsera.

Más allá de señalar a los responsables, Daniela Darcourt aprovechó la entrevista para dejar en claro su postura de mantenerse al margen de conflictos: "Yo no me meto con nadie. Durante todos estos años he intentado hacer mi carrera lo más limpia posible. Lo único que pido abiertamente es que no mortifiquen mi trabajo porque yo no me meto con nadie".

En cuanto al futuro de Señor Mentira, la intérprete aseguró que está dispuesta a adaptarse a cualquier escenario: "Si quieren bajarse todo el álbum no hay problema. Hasta el momento puedo seguir cantando la canción, pero si mañana quieren que no lo haga, yo no tengo ningún problema. Yo vengo de un barrio y todo mundo conoce mi historia, he empezado de cero y, si tengo que volver a hacerlo, no hay ningún problema", finalizó.