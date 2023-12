De Pedro Suárez-Vértiz a The Beatles: la IA gana terreno en la industria musical

La inteligencia artificial (IA) ha dejado una marca significativa en la industria musical a lo largo del 2023, dando lugar a sorprendentes creaciones y ásperas controversias. Varios artistas, tanto nacionales como internacionales, han lanzado canciones elaboradas con esta nueva tecnología, que intenta realizar tareas de forma similar a como lo hacen los humanos.

RPP conversó con cantantes, productores y destacadas figuras de este sector artístico a fin de recoger sus opiniones sobre el uso y riesgos de la IA en la música. Pero primero, es importante hacer un repaso por las canciones y proyectos que han sido objeto de este proceso de innovación tecnológica en lo que va del 2023.

Canciones generadas por IA, una realidad emergente

Amor, yo te perdí la fe, de Pedro Suárez-Vértiz

Pedro Suárez-Vértiz, quien desde hace varios años tiene dificultades de vocalización debido a una enfermedad degenerativa, logró lanzar en octubre pasado su tema Amor, yo te perdí la fe, una canción que pudo concluir gracias al uso de la IA.

"Antes de dejar de vocalizar, escribí una canción que nunca pude grabar. No pasó de un demo. Quién diría que hoy, 12 años después, podría cantarla gracias a la inteligencia artificial", expresó el rockero peruano en Instagram.

El 'regreso' de Johnny Orosco

Deyvis Orosco es otro de los artistas nacionales que recurrió a esta tecnología para dar a conocer su serie biográfica. Fue grande la sorpresa cuando el anuncio fue revelado a través de un video por su propio padre, Johnny Orosco, fundador del Grupo Néctar que falleciera en un trágico accidente automovilístico en mayo de 2007.

Gracias a la inteligencia artificial, el intérprete de Pecadora apareció en la pantalla para hablar acerca del proyecto televisivo de su hijo. Bajo la misma línea y con gran realismo, se realizó otro video para proyectarse durante los conciertos del 'Bomboncito de la Cumbia'.

Armando Manzanero, 'Desde el Cielo'

En noviembre del 2023, la familia del fallecido cantautor Armando Manzanero, anunció el inicio de una gira denominada 'Desde el Cielo', un proyecto que intenta revivir el romanticismo del compositor de Contigo aprendí.

La idea, según declaraciones de su hijo Juan Pablo, es que a través de una pantalla, Manzanero salude "desde el cielo" a su público, comparta anécdotas y cante con artistas invitados; todo logrado con inteligencia artificial.

Juan Pablo, hijo de Armando Manzanero, revive al cantautor con la inteligencia artificial. | Fuente: EFE

Un viaje con Juan Gabriel

Si bien la inteligencia artificial no ha tenido injerencia en las obras póstumas de Juan Gabriel, el portal Universal reveló que gracias a esta tecnología, se han publicado imágenes rejuvenecidas del 'Divo de Juárez' vestido de piloto e invitando a la gente a "acompañarlo en su nuevo viaje por México" a través de sus canciones inéditas.

Canserbero 'revive' gracias a la IA

A inicios de diciembre, la inteligencia artificial trajo de regreso la voz de Canserbero, considerado por la revista Rolling Stone como uno de los mejores raperos de América Latina. Desafortunadamente, el artista venezolano murió en la cúspide de su carrera, a la edad de 28 años.

Por los 50 años del hip hop, la productora Santa Suerte Music creó Bendecidos, una colaboración de las voces más icónicas del rap hispanohablante. Lo más interesante del tema es que se pudo escuchar de nuevo la voz de Canserbero.

Now And Then, la última canción de The Beatles

La inteligencia artificial también ayudó a completar el reciente Now And Then, considerado el último tema de The Beatles en toda su trayectoria. Esta canción fue trabajada y desarrollada durante más de cuatro décadas. La IA, logró reunir virtualmente a los cuatro miembros de la banda.

A partir de un casete con una grabación bastante casera, esta tecnología fue capaz de extraer la voz de John Lennon de un demo en piano grabado en 1979, luego se añadieron las guitarras que ya habían sido grabadas por George Harrison en 1995, cuando se pretendía lanzar el tema. Sin embargo, en ese entonces no existía la tecnología suficiente para darle forma al tema.

Mi Primera Chamba: música con IA en redes sociales

Las redes sociales se han convertido en el epicentro de una nueva tendencia musical: la viralización de canciones generadas por inteligencia artificial. Aunque estas piezas pueden sonar como éxitos originales, lo cierto es que algunas son producto de los algoritmos de esta tecnología.

Este fenómeno ha desencadenado un debate en la industria musical y entre los seguidores de diversos artistas. Bad Bunny, por ejemplo, manifestó su frustración al descubrir que algunos de sus admiradores muestran preferencia por composiciones generadas por IA que imitan su estilo característico.

Una de las canciones que incomodó al 'Conejo Malo' se titula nostalgIA, muy popular en TikTok. La pieza llevó a muchos a creer que pertenecía al artista puertorriqueño, pero luego se supo que había sido creada mediante inteligencia artificial. Las voces de Justin Bieber y Daddy Yankee también pasaron se incluyeron en la canción con la ayuda de algoritmos informáticos.

En contraste, el cantante estadounidense de trap latino y reggaeton, Eladio Carrión, parece tomar una postura más relajada al respecto. Esto se evidenció por su interpretación de Mi Primera Chamba en uno de sus conciertos.

Este audio, que se ha expandido a otras redes sociales, está inspirado en la canción 'Si la Calle Llama' del mismo artista, aunque la versión original de la canción no contiene los versos en cuestión, pues estos fueron generados por la nueva tecnología.



Otros intérpretes también han visto cómo canciones creadas por la IA, gracias a la participación activa de sus seguidores, se vuelven tan pegajosas que alcanzan una rápida viralización a nivel mundial.

Perspectivas sobre la IA

Fonseca, destacado cantante colombiano, celebra la capacidad de la IA para hacer posible ciertos proyectos musicales, considerándola "una realidad inevitable" en la evolución musical.

"Cuando aparecieron las plataformas digitales, también hubo pánico de que afectaran las ventas de discos. Tal vez, nos demoramos en darnos cuenta de que ese era el futuro", comenta a RPP. "La tecnología va a seguir avanzando. Creo que lo que hay que hacer es aprovecharla", agrega.



En contraste, el músico y productor Jose Luis Madueño advierte sobre el peligro de depender demasiado de la tecnología, subrayando la importancia del equilibrio entre la IA y el talento natural.

"Siempre he pensado que la tecnología puede ayudar, pero también puede entorpecer nuestro proceso de evolución. Yo pienso que la tecnología hay que usarla con criterio y teniendo en cuenta que debe ir de la mano con el talento natural. Debe existir un equilibrio, de lo contrario, el peligro es que el ser humano va a ser cada vez más inútil", menciona.

Por otro lado, la peruana Camila Bravo, ingeniera de sonido que ha trabajado en éxitos nominados a Latin Grammy, reconoce el potencial de la inteligencia artificial, pero enfatiza que el toque humano, la creatividad y la naturalidad son insustituibles en el arte musical.

"Particularmente, nunca he usado la inteligencia artificial, pero creo que por más que pueda crear cosas muy parecidas al ser humano, el toque humano siempre va a ser mucho más importante; además, también depende de qué se va a hacer", explica.

Finalmete, Wicho García, vocalista de Mar de Copas, decidió dar a conocer su punto vista al respecto enunciando a Noam Chomsky, considerado por The New York Times como "el más importante de los pensadores contemporáneos".

"Dejemos de llamar a esto 'Inteligencia Artificial' y llamémoslo por lo que es, 'Software de Plagio': No crea nada, copia obras existentes de artistas existentes y altera lo suficiente para escapar de las leyes de derechos de autor. Es el máximo robo de propiedad desde que los colonos europeos llegaron a tierras nativas americanas".