Actor Ramón García está grave en UCI tras complicaciones por cáncer de colon: así puedes ayudarlo

El reconocido actor peruano Ramón García viene pasando un momento bastante difícil, luego de ser intervenido de emergencia por un tumor en el colon, enfermedad que viene deteriorando su salud a los 75 años.

Su esposa, Carmen Fernández Chávez, habló en el programa Conexión, de RPP, donde contó que el recordado ‘Chapana’ de la icónica serie Los Choches se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital. Esto, tras complicaciones postoperatorias luego de una cirugía para detectar el cáncer.

“Ramón está en UCI debido a complicaciones postoperatorias. Él fue operado de emergencia por tener un tumor en el colon que le había producido una obstrucción. La complicación fue que entró en lugar delicado y eso le produjo que los médicos tuvieran que entubarlo, sedarlo y ponerlo en UCI”, comentó Fernández.

En ese sentido, la esposa del actor de La ciudad y los perros mencionó que el artista viene “saliendo de pocos” de la grave infección que tuvo. “Él está comenzando a mejorar, pero es un proceso largo. Como todos los tumores, se tiene que mandar a patología. Los resultados no están y lo más probable es que sea maligno por la edad de él”, explicó.

Por otro lado, se desconoce cuánto tiempo estará Ramón García UCI debido a que deben esperar los resultados. “No sabremos la gravedad hasta que no estén listos los resultados de la patología. Así está. Saliendo de a pocos, pero sigue sedado completamente y con respirador artificial”, agregó la cónyuge del también profesor de teatro.

Ramón García junto al actor peruano Germán Loero. | Fuente: Instagram (actorramongarcia)

¿Cómo puedes ayudar a Ramón García?

Ramón García viene recibiendo el apoyo de sus exalumnos en el teatro, quienes se organizaron para realizar una colecta económica en favor del actor.

Por otro lado, su esposa, Carmen Fernández, viene recibiendo el apoyo económico de las personas en su cuenta de Yape al número: 998049282.

“El seguro EsSalud cubre, pero no sabemos qué cosa cubre. Sabemos que él no va a poder trabajar por un buen tiempo. Han organizado una colecta para pasar dinero directamente a mi número de Yape”, sostuvo la esposa de García.

Del mismo modo, la cuenta 'Barranco Vintage' publicó un post para la ayuda a Ramón García, invitando a sus seguidores a que puedan depositar al celular de su esposa y a sus números de cuentas bancarias.

“Necesitamos de la ayuda de todos. Ramón García se encuentra muy grave, hospitalizado en UCI producto de un tumor en el colon. La familia necesita de nuestra ayuda", precisa el post compartido por el portal Instarándula.

“Asimismo, hacemos un llamado a los teatros, instituciones, actores, actrices, al Ministerio de Cultura, a la Municipalidad de Barranco. Apoyen a nuestro querido y respetado Ramón García”, agrega la publicación.

Familiares y amigos vienen impulsando una colecta económico en favor de Ramón García.Fuente: Instagram

Ramón García sobre modificación a Ley del Artista: “Las regalías no son regalos”

Ramón García cuestionó duramente que el Congreso de la República haya modificado, por medio de Comisión de Cultura, la denominada ‘Ley del Artista’.

En conversación con RPP, el popular actor aseguró que actualmente la ‘Ley del Artista’ está respaldada por la Constitución y el Código Civil. Además, de tener el respaldo del Tratado de Bejín que fue firmado por el Gobierno peruano.

“Esas regalías no son regalos. Es el pago que nos hacen por nuestros trabajos repetidos en diferentes medios de comunicación. Esos señores ganan dinero porque el programa no sale gratis. Lo venden y parte pequeña de eso va al responsable de la creación. Es decir, a los actores. Esa es la realidad”, manifestó el también director.

Ramón García recalcó que “en el mundo existe el derecho de autor” por lo que considera justo que no se le quite las regalías a los artistas por las retransmisiones que hacen de sus trabajos.

“Yo no veo qué cosa tienen que discutir (en el Congreso). Ese dinero no viene del Estado. No viene de los impuestos. Ese dinero viene de las ganancias de los medios de comunicación que retransmiten nuestro producto. Así de simple. Nada más”, expresó.