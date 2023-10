Ricardo Morán inscribió a sus hijos en Reniec: "El esfuerzo y la espera han valido la pena"

Este viernes 20 de octubre es un día histórico para Ricardo Morán, ya que por fin pudo inscribir en Reniec a sus hijos quienes fueron reconocidos con su partida de nacimiento y próximamente contarán con su DNI.

“Hoy es un día súper especial que hemos venido esperando con ansias desde que Catalina y Emiliano nacieron el 26 de abril del 2019. Todo el esfuerzo invertido, la espera y los obstáculos que hemos enfrentado han valido la pena”, comentó el productor de televisión, tras una larga lucha de 4 años y medio.

Como se recuerda, el 13 de octubre el fallo del TC resolvió la batalla legal que Ricardo Morán inició para que sus hijos pudieran ser reconocidos como peruanos. El Reniec se había negado a inscribirlos, argumentando que la ley solo permite que las madres solteras puedan hacerlo, como lo señala el artículo 21 del Código Civil.

No obstante, el tribunal consideró que la identidad es un derecho fundamental que debe ser garantizado a todos los niños, independientemente de su origen.

“Mientras una sola persona no tenga reconocidos sus derechos fundamentales, no podrá haber progreso para todos peruanos. Que esa sea nuestra misión. Todas las familias son necesarias, todas son valiosas, no importa como estén conformadas”, expresó Ricardo Morán en las instalaciones de Reniec en San Borja.

“Queremos agradecer a nuestra familia y amigos, a nuestro abogado Oscar Cubas, y a todas las personas que nos han acompañado con su cariño en este largo viaje. El mundo es hoy para nosotros un lugar más acogedor, bello y alegre”, finalizó.

"No hemos cambiado ninguna ley"

Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional, calificó esta medida como “prematura” y aseguró que el fallo podría abrir una puerta para la maternidad subrogada en el Perú, que hasta el momento no se encuentra regulada.

“Se trata de un asunto que no solamente se radica en la inscripción de dos menores en el registro de identidad peruano, sino que, de por medio, hay un contexto que posibilita y deja un margen de duda sobre la incorporación de una figura que no está legislada en el ordenamiento peruano, que es la maternidad subrogada”, explicó.

Al respecto, Ricardo Morán respondió: “El caso concreto del registro de mis hijos tiene que ver con sus derechos fundamentales. No se ha cambiado ningún procedimiento ni la ley. No hemos pedido nada que tenga que ver con la gestación subrogada, o con mi agenda como activista LGTBQ".

Finalmente, el productor de televisión dijo que espera que sus hijos sepan que "tienen un papá que los quiso tanto que hizo un montón de cosas para que existieran en este mundo y que lo único que quiere es que sean felices". "Los detalles son temas menores", afirmó.