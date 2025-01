Melissa Klug confirma que se casará con Jesús Barco este 2025: "Ya estamos planificando"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Melissa Klug confirmó que se casará con Jesús Barco este 2025. La popular ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que viene planificando su boda civil con el futbolista de 27 años, quien confesó, días atrás, que le pidió la mano a su pareja con el fin de formalizar sus cinco años de relación.

En ese sentido, la empresaria, de 40 años, señaló que está en medio de los preparativos de su matrimonio, pero descartó que sea el próximo 3 de febrero, día de su cumpleaños.

“Sí, nos casamos este año, pero la fecha no es la que están especulando. Estamos planificando (…) No (será en febrero), será más adelante y ando en los preparativos porque será una boda que reunirá a nuestras familias para celebrar un momento especial de nuestras vidas.”, declaró.

Por otra parte, Melissa Klug ratificó que ya no piensa tener más hijos asegurando que está conforme con su familia. “No, ya no más. Me quedo con mis seis hijos, mis nietas. En este momento estoy viviendo uno de los momentos más bonitos de mi vida”, manifestó la modelo en entrevista con Trome.

Melissa Klug habló de sus planes de boda con el futbolista Jesús Barco. | Fuente: Instagram (melissaklugoficial)

Jesús Barco reveló que pronto se casará, por civil, con Melissa Klug

Jesús Barco reveló que pronto se casará, por civil, con Melissa Klug. El exjugador de Sport Boys mencionó que ya tiene planes de boda con la madre de su menor hija Cayetana.

"Ya le pedí la mano (a Melissa), yo soy muy familiar, me gusta mi familia. Cuando formalicé con ella, se vino el tema de mi hija. Entonces, ahora es lo más importante el bebé. Ya lo hemos conversado, así que ya, con calma y poco a poco. Este 2025 puede haber sorpresas”, declaró Barco al programa de YouTube La fe de ‘Cuto’ emitido el último viernes.

De igual manera, Jesús Barco, quien inició su romance con Melissa Klug el 2020, aclaró que los planes de matrimonio con la empresaria son para una ceremonia civil. “Por la iglesia todavía, [me casaré] civil, nomas”, afirmó.

Asimismo, contó que “siempre ha querido casarse bien para después disfrutar” de la fiesta y la compañía de sus amistades. Sin embargo, mencionó que la propia Melissa Klug le pidió que sea una fiesta íntima solo con amigos cercanos y familiares.

“Ella me dice que quiere algo más pequeño, con familiares, amigos, y la plata que vamos a gastar en todo eso la gastamos en un viaje. Lo mejor que uno puede dejar en la vida son los recuerdos, eso pienso”, sostuvo.

Melissa Klug y Jesús Barco tuvieron a su hija Cayetana en noviembre de 2023. | Fuente: Instagram (jesusbarcob)

Melissa Klug asegura que no piensa tener más hijos

Melissa Klug aseguró que ya no volverá a tener más hijos. Por medio de sus historias de Instagram, la empresaria respondió ante la pregunta de un seguidor sobre si volvería a tener otro hijo con su actual pareja, Jesús Barco. “No, ya no pienso tener más hijos”, escribió Klug.

Otra de las preguntas hechas por parte de uno de sus seguidores era si ella piensa casarse con Jesús Barco, con quien ya lleva más de cuatro años de relación. “Sí”, fue la contundente respuesta de Melissa Klug, colocando un dibujo de corazón blanco.

Actualmente, Melissa Klug tiene seis hijos. Su última hija, Cayetana, tiene poco más de un año y es fruto de su actual relación con Jesús Barco, quien en noviembre del año pasado dejó de pertenecer al equipo de fútbol Sport Boys.

Es importante precisar que Melissa Klug tiene otros cinco hijos de sus anteriores relaciones: Gianella Marquina, Samahara Lobatón, Melissa Lobatón, Adriano Farfán y Jeremy Farfán.

Melissa Klug y Jesús Barco confirman que se casarán por civil este 2025.Fuente: Instagram (melissaklugoficial)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis