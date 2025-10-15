"Ya está aquí": Fiorella Chirichigno, expareja de Paolo Guerrero, dio a luz a su primer bebé

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fiorella Chirichigno ya es madre. La exintegrante de Esto es guerra y Combate dio a conocer la llegada de su primer hijo en un emotivo mensaje en sus historias en Instagram y otro video en sus redes sociales al lado de su pareja: un ciudadano alemán.

Según el posteo compartido el último lunes, el hijo de la también modelo y publicista nació el sábado 11 de octubre tras un parto normal.

“Amigas mías, Oliver (ya) está aquí desde el sábado 11 (de octubre) desde las 11 p. m. (números maestros sí) fue parto vaginal, todo bastante bien y bendecido. Ya les compartiré más cuando me sienta mejor. Ahora mismo he sobrevivido las primeras noches que no duermo nada”, escribió.

De igual manera, resaltó las dificultades que viene teniendo para dar de lactar a su bebé. “Eso de cada tres horas es lo mínimo, pero se supone que es leche a demanda y la demanda de él es dormir solo un par de horas en la noche. Otra cosa es que tiene una fuerza brutal y me duelen las chichis mal”, sostuvo.

Por otro lado, Fiorella Chirichigno, quien fue pareja de Paolo Guerrero años atrás, compartió un video al lado del padre de su hijo afirmando estar “enamorada” de él tanto como de su hijo Oliver. “Mientras nosotras ponemos el cuerpo, ellos tienen la misión de sostenerlo. La paternidad consciente empieza mucho antes del nacimiento”, expresa el video.

Fiorella Chirichigno detalla los efectos de dar a luz a su bebé

Fiorella Chirichigno también compartió un video en Instagram donde contó las dificultades que viene afrontando tras dar a luz a su hijo.

“Estaba bastante bien. No estaba cansada ni nada. La mala postura y dar de lactar todo el tiempo es bien complicado. Me molestó la espalda”, sostuvo explicando que le viene costando los cambios físicos y los efectos emocionales del posparto.

“Tenía contusiones muy fuertes, después me dejó doliendo la espalda. De pronto la barriga cae y esa parte se afloja. Esa parte está en sostén. No hay control. Siento mi espalda inflamada y me duele el vientre”, acotó.

En abril de este año, Fiorella compartió a sus seguidores que estaba embarazada luego de un largo proceso. “Es un bebé amado y buscado”, mencionó la también marketera precisando que tuvo varios intentos para embarazarse hace más de un año.

¿Cómo fue la relación de Fiorella Chirichigno y Paolo Guerrero?

El 2015, Fiorella Chirichigno contó detalles de la relación que tuvo con Paolo Guerrero. Fue en una entrevista con Magaly Medina que la modelo confesó que el popular 'Depredador' la celaba durante su romance.

“Me llamaba a las seis de la mañana, me preguntaba dónde estaba, qué estaba haciendo, me sacaba de cuadro. Tenía 19 años, estudiaba en la universidad, y por eso peleábamos. Era muy celoso e inseguro”, manifestó.

Por otro lado, Chirichigno recordó que el actual delantero de Alianza Lima era "algo mezquino" con ella y reveló que la distancia y la desconfianza fueron los motivos para su inevitable ruptura con Paolo.

"Viajé a Alemania, me iba a quedar un mes, pero a la semana me llamaron del programa Lima limón para formar parte de este. Le dije que era importante para mi carrera y que regresaría a Lima. Me dijo: 'Está bien', pero nunca me apoyó con mi pasaje, lo compré yo. Igual cuando salía de compras, regresaba con bolsas llenas de ropa. Apenas me compró un iPod", relató.

Asimismo, reiteró las escenas de celos que le hacía Paolo Guerrero y la importancia que para él tenía estar cerca de su pareja.

"Una vez no le contesté el teléfono al despertar en la mañana, porque estaba en el baño, y al contestar me recriminó que por qué no le contestaba o con quién estaba. De repente no le gustaba las relaciones a distancia, no le gustaba estar solo. Él quería una chica que estuviera con él, una relación normal y con una mujer que viva en su misma ciudad o se vaya a vivir con él", enfatizó.

