¿Se viene la boda? Susana Alvarado sobre su relación con Paco Bazán: "Quiero un hombre como él"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante de Corazón Serrano, Susana Alvarado, habló de su relación sentimental con el presentador Paco Bazán, quien, según dijo, le "brinda paz y estabilidad". La artista también contó detalles sobre qué planes tienen a futuro, cómo manejan la distancia y qué es lo que más admira de su pareja.

La intérprete asistió a la segunda función del unipersonal de Bazán, Se busca madrina, luego de haberse ausentado en la primera por motivos de salud. "El show superó mis expectativas", afirmó.

Sobre su relación, Susana dijo que, aunque ambos tienen agendas muy ocupadas, siempre buscan tiempo para estar juntos y que, gracias a ello, ha vivido muchas experiencias nuevas a su lado.

"Francisco es mi primera vez de muchas cosas, en estos 27 años me he privado de mucho, pero hoy estoy feliz y aprendiendo mucho, es un camino largo, pero ahora ya no estoy sola", declaró a Trome.

Durante el unipersonal, Paco Bazán le dedicó unas palabras de amor, aunque respondió que eso es habitual en él, ya que suele expresarse así con ella a diario.



"Ustedes lo escuchan por primera vez, pero yo escucho muchas cosas lindas siempre, a diario, eso es el amor que no solamente se demuestra en tu cumpleaños, en Navidad o porque se cumplió un año más de relación, sino que se alimenta a diario", precisó.

¿Susana Alvarado y Paco Bazán tienen planes de matrimonio?

La distancia no ha sido un obstáculo para ellos. Susana confía en su fe para mantener su relación en el camino correcto.

"Creo que Dios tiene mucho que ver aquí porque normalmente siempre estoy lejos, trabajando de un lado, mi familia está en Piura, pero hoy Dios ha encaminado para que estemos más tiempo juntos y él también hace lo posible para que sea más, va dónde voy y viceversa. Siempre escucho 'quédate con el hombre que te amé más', aquí es un 50 y 50", sostuvo.

Sobre la posibilidad de matrimonio, Alvarado respondió: "Que sea lo que Dios quiera".

Agregó que ambos solo buscan "paz, tranquilidad y estabilidad", y que su relación "es algo serio". También contó que lo que más le gusta de él es su corazón: "Desde que lo conocí le dije que tenía un corazón como él, grande".

Finalmente, se refirió con humor a las bromas por la diferencia de edad entre ambos.

"Jugamos mucho con eso, realmente no me molesta. Quiero un hombre como él, que esté tranquilo, termina de trabajar, se va a casa, no está en discotecas, no está en la vida loca".