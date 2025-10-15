"Vamos a facturar juntas": Pamela López y 'La Chama' se unen para proyecto tras conflicto por Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López y Alexandra Méndez 'La Chama' se amistan y demuestran que ya superaron sus confrontaciones tras la polémica por las supuestas infidelidades de Christian Cueva y los chats encontrados por la trujillana tras su separación del futbolista en julio de 2024.

Ahora, la empresaria y la exintegrante de Esto es guerra se unen para un nuevo proyecto de animación junto con Flor Ortola, Gabriela Herrera, entre otras conocidas modelos de la farándula local.

En efecto, durante una conferencia de prensa realizada este miércoles 15 de octubre, tanto Pamela López como la exchica reality se dieron un cariñoso abrazo para la presentación del grupo femenino Chicas Reggaetón, con el fin de participar de una serie de actividades previas a un festival de reguetón que se celebrará a fin de mes.

“Por mi parte. Yo siento que en su momento yo tenía una familia y pasó. Ella lo aclaró, yo di mi posición, pero hoy en día ya estamos en otra etapa”, declaró Pamela López a Trome.

En esa misma línea, ‘La Chama’ recalcó que la influencer trujillana “evolucionó” tras dejar su relación con Christian Cueva.

“Sí, yo creo que las personas evolucionan. Ella evolucionó, salió de esa basu(…) de persona (Christian Cueva), evolucionó, es una mujer que ahora brilla con sus propios medios, que entiende la vida de una manera distinta. En esos momentos, ella tenía los ojos vendados y ahorita ya es una mujer que sabe lo que vale”, sostuvo Méndez.

Pamela López y Alexandra Méndez polemizaron tras supuestas infidelidades de Christian Cueva. | Fuente: EFE

Pamela López tras unirse a ‘La Chama’: “Trabajo por mi familia”

En el evento, Pamela López lució el traje de ‘La mujer maravilla’. De igual manera, Alexandra Méndez tenía el traje de Maléfica. Es así como ambas se juntaron con Flor Ortola, quien también lucía la ropa de la misma superheroína de DC y Gabriela Herrera, quien lució un atuendo de la princesa Blancanieves.

“Vamos a facturar juntas. ¿Quién iba a pensar que iba a estar parada aquí, que iba a poder desarrollarme así? Pero toca”, mencionó la todavía esposa de Christian Cueva.

En ese sentido, López resaltó que dejó las críticas de lado y que solo está enfocada en seguir trabajando para poder sacar adelante a sus hijos.

“Trabajo por mi familia y por salir adelante. Ya no me importa lo que digan o piensen de mí. No estoy haciendo nada malo. Ahora salimos con este grupo de chicas para trabajar y hacer muchas cosas juntas”, sostuvo la trujillana.

Pamela López y Christian Cueva lograron conciliar para régimen de visitas

Pamela López y Christian Cueva lograron una conciliación para el régimen de visitas de sus hijos. La propia Pamela contó que llegó a un acuerdo con el deportista a más de un año de haberlo denunciado por violencia física y psicológica. “Sí, se logró. Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, expresó.

“Por orden de la jueza no puedo dar muchos detalles. Ninguno de los dos puede hablar sobre todos los acuerdos que se han dado. Nos falta resolver el tema de pensión anticipada”, declaró la también anfitriona a las cámaras de Amor y fuego.

Según dijo Pamela López, todavía falta resolver la demanda de pensión de alimentos, así como su divorcio con el actual volante de Emelec de Ecuador, quien ya hizo un primer depósito de manutención para sus tres hijos.

“Él (Christian Cueva) ya hizo un primer depósito por el Banco de la Nación, pero todavía falta resolver el tema por alimentos. Lo que se ha logrado es la conciliación del régimen de visitas”, aclaró.

Pamela López y Alexandra Méndez 'La Chama' se juntan para nuevo grupo femenino 'Chicas Reggaetón'. | Fuente: Instagram (gabrielaherreraoficial)