"Si Pedro y yo terminamos fue porque teníamos incompatibilidad en la forma de pensar y ver la vida" | Fuente: Instagram

Una de las preguntas más polémicas que respondió Pedro Moral durante su participación en "El valor de la verdad" fue si Sheyla Rojas, hasta hace un par de semanas su prometida, había terminado la relación porque él no era millonario. Con un rotundo sí y la confirmación del polígrafo, Moral contó que el tema económico había sido un factor importante en su relación.

"Mi relación con Pedro no terminó porque tuviera o no dinero. Me parece absurdo que se diga eso, me parece un tema tonto. Yo soy consciente y sé las cosas que pasan en una relación. Se da: a veces tienes, a veces no tienes", contó.

Rojas resaltó que, pese a lo declarado por Moral en el programa conducido por Beto Ortiz, ella es una persona trabajadora que "ha venido de abajo, que vengo trabajando y 'me saco la mugre' para salir adelante".

"Yo considero que en esta vida lo importante no solamente es un tema de plata. Y en este caso, si Pedro y yo terminamos fue porque teníamos incompatibilidad en la forma de pensar y ver la vida. Definitivamente yo soy mujer, pero también, a veces para dar el paso de casarse, uno se ilusiona, piensas que todo es color de rosa, pero vas viendo y conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que definitivamente no es así", comentó.

¿FUE UNA BUENA DECISIÓN NO CASARSE?

Sheyla respondió que la decisión de no casarse se basó en incompatibilidad de caracteres.

"Para dar el siguiente paso, tienes que estar segura de que esa relación es una relación para toda la vida y yo sentí que no era así. A veces esas peleas, esos conflictos nos hacen dar cuenta que ante esos problemas es mejor mantener una amistad que casarte, tener una familia y después dejarlo así. Yo creo que no estuve errada al querer casarme y después darme cuenta de que no era una buena decisión", dijo.





Sheyla Rojas denuncia a Pedro Moral y podría ir a prisión no superior a 6 años, según abogado | Fuente: Instagram

DENUNCIA

Previo a la emisión del programa "El valor de la verdad", Rojas interpuso una denuncia contra Moral por cargos de violencia psicológica por revelar información íntima. Yorry Warthon, abogado de la conductora explicó que la pena podría ser de prisión efectiva, no superior a seis años.

De acuerdo con el letrado, la defensa tiene pruebas de un supuesto chantaje sexual contra la conductora ─a través de su mánager─ pero por el momento no las pueden compartir. Además, explicó que Rojas ya se sometió, durante dos horas, a las pericias psicológicas correspondientes.