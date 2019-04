Sheyla Rojas dio su versión a las declaraciones que dio su expareja Pedro Moral en "El valor de la verdad". | Fuente: Composición

Sheyla Rojas aseguró que esta sería la última vez que hablaría sobre su relación con Pedro Moral, quien dio detalles de su expareja en "El valor de la verdad". La conductora dio su versión sobre su participación en el negocio del empresario, su percepción del dinero y cómo ha quedado su relación.

En el programa de Beto Ortiz, Moral dijo que le cobró Sheyla US$ 4 mil por ser imagen de sus fiestas. Ella afirmó que cobró dicha cifra por evento y que fue la idea de el empresario y sus amigos contratarla. "Yo no me ofrecí. Yo quería ayudarlo", mencionó para luego agregar que invitó a otros amigos famosos (como Choca Mandros y Nicola Porcella) quienes no cobraron.

En otro momento de "El valor de la verdad", Pedro Moral dijo que terminaron porque él no era millonario. Sheyla Rojas afirmó que el dinero fue motivo de discusión, pero que ninguno sabía cuánto ganaba el otro. Además, admitió ser tacaña; pero solo porque su principal precupación es mantener a su hijo.

Si bien Moral indicó tenerle rencor a Rojas, ella aseguró que no es así en su caso. En estos momentos, tampoco guarda sentimientos románticos por él. "No lo sigo amando. Eso ya pasó a segundo plano", señaló al programa "En boca de todos". La conductora considera que la relación falló porque sus personalidades eran diferentes.

Pedro Moral participó en "El valor de la verdad" y dio detalles privados de su relación con Sheyla Rojas. | Fuente: Instagram

EL CASO SHEY SHOES

Por otro lado, Sheyla Rojas respondió a la acusación Ximena Moral, hermana de Pedro, quien denunció la deuda de S/.20.000 por el fallido lanzamiento de la marca Shey Shoes. La conductora explicó que Pedro, Ximena y su pareja sacaron la marca con su nombre; ella les consiguió promociones sin cobrar. Cuando terminó su noviazgo también lo hizo su relación con la empresa, aunque los demás continuaron.

"Si ellos son los dueños, usan mi imagen, fotos, les consigo apariciones en televisión ¿por qué yo le voy a deber plata a ella?", cuestionó la conductora.





Sheyla Rojas denunció a Pedro Moral por violencia psicológica. | Fuente: Instagram

¿CÓMO QUEDARON SHEYLA Y PEDRO?

Sheyla Rojas denunció por violencia psicológica a Pedro Moral y, según indicó su abogado a Yorry Warthon a RPP Noticias, iban a agregar el cargo de "calumnias agravadas".

No obstante, la conductora indicó que conversó (el 31 de marzo) con el empresario por lo que espera hayan llegado a un acuerdo. "Quiero por todos lados que esto se solucione. Confío que él va a saber respetarme a mi y a mi familia", sostuvo.