"Estoy resentido con gente, no con el Perú": Nicola Porcella responde tras polémica por negar "sangre peruana"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicola Porcella responde tras polémica por negar su "sangre peruana" en programa televisivo en México. | Fuente: TikTok (Nicola Porcella)

Nicola Porcella respondió a sus críticos luego de que renegara, presuntamente, de sus raíces peruanas en el programa televisivo Montse y Joe donde afirmó tener “sangre mexicana” ante una terapeuta que lo invitó a reflexionar sobre su éxito y sus orígenes generando una ola de críticas y comentarios en su contra.

Ahora, el exintegrante de Esto es guerra decidió compartir un comunicado en su cuenta oficial de Instagram donde aseguró estar “muy orgulloso de ser peruano” aclarando que lo sucedido fue parte de un juego.

“Ese juego trataba de constelar y sanar heridas pasadas. Todo el mundo sabe que yo tuve muy malos momentos en mi país, y a eso se refería, no a que no me sienta orgulloso de ser peruano. Pero, una vez más, el morbo y la mala intensión pesan más”, comenzó diciendo el exchico reality.

Asimismo, mencionó que si no vive en Perú es porque “le cerraron las puertas por mucho tiempo” y en México sí se le dio la oportunidad. “Soy consciente de que, si no fuera por todo lo que hice en Perú, no estaría acá. Y en todas las entrevistas lo digo. Obviamente, cometí errores, pero eso no justifica el ensañamiento ni las falsas acusaciones que recibí”, dijo.

En ese sentido, Porcella, quien interpreta a Camilo Palacios en la telenovela Amanecer de Televisa, resaltó que cuando hablaron de “aceptar sus raíces” era para “aceptar todo lo que vivió y entendió” de vivir en el Perú.

“Vean los programas completos, no solo clips. Y tampoco voy a mentir: sí estoy resentido con cierta gente allá, pero es gente específica, no con mi país (…) quiero que quede claro que soy orgullosamente peruano y siempre lo voy a decir. Eso no quita que también haya gente que siempre busca hacer daño sin justificación”, concluyó Nicola en su comunicado.

Nicola Porcella interpreta a Camilo Palacios en la telenovela Amanecer. | Fuente: Instagram (nicolaporcella12)

Nicola Porcella asegura no negar sus raíces peruanas: “Yo amo al Perú”

Por otro lado, Nicola Porcella decidió grabar un video desde Bilbao, en España, donde aclaró que el programa con la terapeuta era con el objetivo de “perdonar lo que le pasó en Perú” donde, según dijo, se “ensañaron” con él.

“Cuando hablo de la sangre era porque era ‘nacer mi sangre’ y yo dije: ‘Ah, mexicano’ porque no quiero volver a pasar lo mismo. Porque, así como está pasando ahora, hay gente que solo vive del morbo, vive de hacerle daño a la gente, por eso no son felices. No son felices por lo que me pasó a mí”, sostuvo el también presentador de televisión.

Seguidamente, el exparticipante de La casa de los famosos México reconoció “haber cometido errores” pero rechazó que esto sea motivo para que “lo ataquen”. “Siempre dije que cometí muchos errores, siempre dije que estuve mal, que estuve mal asesorado, pero eso no quiere decir que hagan enseñamiento ni hacer daño”, acotó.

Del mismo modo, recordó que cuando quiso volver al Perú “lo acusaron de cosas falsas” por lo que decidió quedarse en México.

“Ahora dicen que no amo al Perú. Yo amo al Perú, pero estoy resentido con mucha gente de allá. Lo que me gané, me gané solo. A pesar de lo que estoy haciendo porque no quiero ser ejemplo de nada, a pesar de eso, todo lo que hago para mucha gente está mal”, mencionó.

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre sus raíces peruanas?

Días atrás, Nicola Porcella fue objeto de varias críticas luego de mencionar tener “sangre mexicana” en un segmento del programa Montse y Joe donde fue invitado a reflexionar sobre su vida, su éxito en México y sus orígenes.

En la emisión del programa, la terapeuta le pidió a Nicola repetir la frase: “Mi sangre es peruana”. No obstante, el también modelo peruano resaltó: “mexicana”. Esto generó diversas risas y una clara incomodidad de Porcella con dicho ejercicio.

“Que mi sangre es peruana y que si yo rechazo mi sangre estoy rechazando a mis padres y el lugar donde primero que me dio de comer”, mencionó de manera forzada Porcella repitiendo lo que decía la terapeuta.

Asimismo, la especialista le solicitó al conductor peruano decir: “Mi primer éxito en la vida fue haber nacido en Perú”. Sin embargo, Porcella enfatizó: “Esto me va a costar”. Posteriormente, la terapeuta le pidió al modelo agradecer el hecho de ser peruano.

“Oh, qué lástima, y lo agradezco de corazón”, exclamó Nicola. “Así pido permiso para nacer en otros lugares que me permitan crecer”, agregó. “Tomas tu éxito, tomas el nuevo lugar y haces crecer tus proyectos porque estabas peleados por la madre naturaleza, la Pachamama”, le mencionó la terapeuta al peruano para que reflexione.

Nicola Porcella comparte comunicado en redes donde afirma estar "orgulloso de ser peruano".Fuente: Instagram (nicolaporcella12)