Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Con divertido baile en TikTok: Zumba y Carlos Cacho dejan atrás recordada controversia en 'Reyes del Show' [VIDEO]

Zumba y Carlos Cacho bailan juntos en un divertido video viral en TikTok.
Zumba y Carlos Cacho bailan juntos en un divertido video viral en TikTok. | Fuente: TikTok (Carlos Cacho)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"¿Se esperaban este junte?", escribió el maquillador Carlos Cacho en el post donde aparece bailando con 'Zumba' una popular canción de Daddy Yankee.

Zumba y Carlos Cacho reaparecieron juntos en TikTok y dejaron atrás la recordada controversia en el programa Reyes del Show, conducido por Gisela Valcárcel, hace diez años.

El maquillador compartió el último martes en sus redes sociales un divertido video donde está junto al exintegrante de Combate marcando pasos de baile y haciendo una coreografía a ritmo de la canción Limpiaparabrisas, del cantante Daddy Yankee.

Es así como Cacho, quien luce un conjunto negro y un saco de diseñador, se juntó con Zumba, quien tenía puesto ropa deportiva y lentes de sol. Ambos mueven los brazos mientras sonríen y miran la cámara haciendo notar una gran confianza.

Finalmente, el popular maquillador abraza a Zumba mientras este no duda en devolverle el gesto acercando su cabeza en su hombro. “¿Se esperaban este junte? El día en que Zumba y Cacho se juntaron para hacer un TikTok”, escribió el estilista.

Este reencuentro de las dos personalidades de televisión se volvió viral e hizo que varios usuarios resalten que ambos dejen de lado la polémica del 2015 y se dejen ver como amigos. “Por fin, el mundo está sanando”, “Esto es lo más cercano a la paz mundial”, “A este paso veremos a Gisela con Magaly Medina”, fueron algunos de los comentarios.

Carlos Cacho fue agredido por Zumba en el programa El gran show el 2015.
Carlos Cacho fue agredido por Zumba en el programa El gran show el 2015. | Fuente: Instagram (cachomakeup)

¿Qué pasó entre Zumba y Carlos Cacho en Reyes del Show?

Zumba y Carlos Cacho protagonizaron una recordada polémica en el programa Reyes del Show el 2015 ¿Qué pasó? Resulta que el exchico reality se lanzó encima del maquillador sorprendiendo a los miembros del jurado Morella Petrozzi, Pachi Valle Riestra y a la propia conductora Gisela Valcárcel.

Zumba estaba bailando marinera con una compañera de baile como parte de un número de competencia durante el programa Reyes del Show, cuando de repente decidió lanzarse encima del maquillador, quien claramente se vio afectado.

Esta acción provocó la molestia de Gisela Valcárcel, quien recriminó a Alejandro Benítez Porras, conocido como 'Zumba', por tener un comportamiento "violento y agresivo" contra uno de los jurados. Finalmente, Valcárcel lo expulsó del programa.

Zumba fue recriminado por Gisela Valcárcel tras lanzarse sobre Carlos Cacho.
Zumba fue recriminado por Gisela Valcárcel tras lanzarse sobre Carlos Cacho. | Fuente: Instagram (zumba.pe)

¿Qué le dijo Gisela Valcárcel a 'Zumba' tras el incidente con Carlos Cacho?

Gisela Valcárcel llamó la atención a Zumba por su acción contra Carlos Cacho. La popular 'Señito' no dudó en recriminar al bailarín.

“Zumba, yo no sé cómo eres en la calle, creo que estás viviendo en un país violento e imitando la violencia. Los artistas predican amor a pesar de todo. Te has lanzado sobre él. No sabes cómo lo lamento, el talento no es suficiente para hacer carrera”, expresó la conductora.

Por otro lado, Zumba acusó de mal ejemplo y de clasista a Carlos Cacho, pero fue callado por la conductora.

Por último, el exchico reality terminó abandonando el set de televisión sin emitir una disculpa. "Solo lo quería abrazar", señaló el personaje en su cuenta de X (Ex Twitter) días después.

@cachomakeup Se esperaban este junte?? @Zumba el día que Zumba y Cacho se juntaron para hacer un tiktok #zumba #carloscacho #viral #fyp #delanada ♬ sonido original - Calduchi Papuchi ⚡️🔥

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Zumba Carlos Cacho TikTok

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA