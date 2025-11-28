Con divertido baile en TikTok: Zumba y Carlos Cacho dejan atrás recordada controversia en 'Reyes del Show' [VIDEO]

Zumba y Carlos Cacho reaparecieron juntos en TikTok y dejaron atrás la recordada controversia en el programa Reyes del Show, conducido por Gisela Valcárcel, hace diez años.

El maquillador compartió el último martes en sus redes sociales un divertido video donde está junto al exintegrante de Combate marcando pasos de baile y haciendo una coreografía a ritmo de la canción Limpiaparabrisas, del cantante Daddy Yankee.

Es así como Cacho, quien luce un conjunto negro y un saco de diseñador, se juntó con Zumba, quien tenía puesto ropa deportiva y lentes de sol. Ambos mueven los brazos mientras sonríen y miran la cámara haciendo notar una gran confianza.

Finalmente, el popular maquillador abraza a Zumba mientras este no duda en devolverle el gesto acercando su cabeza en su hombro. “¿Se esperaban este junte? El día en que Zumba y Cacho se juntaron para hacer un TikTok”, escribió el estilista.

Este reencuentro de las dos personalidades de televisión se volvió viral e hizo que varios usuarios resalten que ambos dejen de lado la polémica del 2015 y se dejen ver como amigos. “Por fin, el mundo está sanando”, “Esto es lo más cercano a la paz mundial”, “A este paso veremos a Gisela con Magaly Medina”, fueron algunos de los comentarios.