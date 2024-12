"Quieren matar a mi hijo": Toño Centella se quiebra al anunciar que es víctima de extorsiones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con evidente nerviosismo, Antonio Domínguez, conocido en la música como Toño Centella, denunció a través de sus redes sociales ser víctima de extorsionadores que han atentado contra su seguridad y la de su familia. "Nunca le he hecho nada a nadie. Nunca me ha pasado esto en tantos años, ni en mi mejor época", comentó entre lágrimas en una transmisión en vivo.

El intérprete de Mil pedazos reveló que se encuentra prácticamente aislado debido a las amenazas que ha recibido. "Me siento mal por todas estas cosas, no he hecho nada. Atentan contra mi casa, mi familia. Quieren matar a mi hijo, a mí. Salgo a la calle y veo una moto aquí, allá, y la policía, bien gracias", expresó. "No es posible. No puedo salir a la calle".

Toño Centella recibe amenazas de muerte

Centella también compartió detalles sobre las intimidaciones: "Me escriben de números desconocidos, lo único que hago es bloquearlos, no les contesto. Parece que eso les molesta", añadió. Según contó, el pasado martes le pidieron dinero, y el viernes siguiente lo amenazaron con un explosivo en su domicilio. "Yo no he hecho nada", lamentó.

En marzo, la policía informó sobre un ataque en el que sujetos desconocidos arrojaron explosivos a los exteriores de la casa de Toño Centella en Comas, lo que causó daños a su vehículo. Los delincuentes dejaron también un mensaje escrito: “Quieres ser libre, lo serás en la tumba”.

Toño Centella piensa dejar la música

A raíz de esta situación, el cantante expresó estar "nervioso" y preocupado por su salud, ya que sufre de diabetes, y estos episodios de violencia le han afectado emocionalmente. "Me puse a llorar y sinceramente estoy pensando en dejar la música, todo esto, y vender la casa. No sé adónde irme, porque ya no aguanto, la verdad", confesó entre sollozos.

Centella detalló además otros atentados sufridos, como el rompimiento de las lunas de su auto y del bus con el que se traslada para sus presentaciones. También mencionó que su casa y un local donde se presentó fueron atacados. "Tengo que pagar por seguridad, tengo que estar con seguridad", añadió mientras se limpiaba los ojos.

El lunes, el artista compartió un mensaje reflexivo en sus redes sociales: "¿Usted cree que todo en la vida es dinero? Nada es más valioso que los momentos que pasamos con las personas que amamos, nada es más valioso que la lealtad, la sinceridad, el amor, los momentos con cada persona que nos rodea. Aprendamos a valorar".

