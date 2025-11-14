“Me agarró la nostalgia”: Tula Rodríguez recrea icónica escena de ‘Las vírgenes de la cumbia’

Tula Rodríguez revivió uno de los momentos más recordados de su etapa como actriz al recrear una escena de Las vírgenes de la cumbia, producción en la que participó a inicios de los 2000.

A través de sus redes sociales, la conductora compartió un video en el que compara una secuencia original de la novela donde interpreta el tema Corazón.

En el clip, Rodríguez aparece bailando y cantando el popular tema, replicando sus pasos de hace más de dos décadas. La publicación rápidamente generó nostalgia entre sus seguidores, quienes destacaron su energía y carisma.

“Hace más de 20 años actué en Las vírgenes de la cumbia y me animé a recrear una de esas escenas que marcó mi vida. ¡Cómo pasa el tiempo! Me agarra la nostalgia”, escribió la conductora en su mensaje. El recuerdo se volvió viral y desató una ola de comentarios por parte de los seguidores del grupo.

¿De qué trata Las vírgenes de la cumbia?

Las vírgenes de la cumbia fue una exitosa serie peruana dirigida por Francisco Álvarez y Michelle Alexander que se emitió en el 2005, y posteriormente, continuó con su secuela en el 2006 por la señal de Latina.

La historia se centró en un grupo de tecnocumbia que atravesaron situaciones muy difíciles para alcanzar sus sueños.

Un productor de salsa retirado deja su trabajo como taxista y decide regresar al mundo de la música para crear una agrupación femenina con tres integrantes. Pero tras un fallido intento, decide incluir a una más y llamarlas Las vírgenes de la cumbia.

En ese entonces, la serie peruana popularizó aún más la cumbia peruana en distintos sectores, y su éxito la llevó a ser retransmitida en Estados Unidos.

El tema principal Yo Soy La Virgen de tu Devoción todavía sigue siendo recordado por muchos televidentes que siguieron la producción.