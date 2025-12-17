¿Fan de su relación? Violinista de Christian Nodal se vuelve viral por video de supuestos celos de Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelven a acaparar todas las portadas de espectáculos, pero esta vez no por un avance en su mediática —y polémica— relación, sino por una tercera persona que sería la 'manzana de la discordia' entre ellos. ¿De quién se trata? De Esmeralda Camacho, la violinista de Nodal que viene siendo tendencia por unos videos que la vinculan supuestamente con el cantante mexicano.

Diversos medios como People y El Heraldo señalan que Camacho, quien se identifica como ‘Esmeralda Canape’ en sus redes sociales, se volvió viral luego de evidenciar “cierta incomodidad” al ver al artista regional mexicano besarse con su esposa Ángela Aguilar.

En efecto, en un primer video, que se difundió en redes sociales, se ve como Ángela sube al escenario. Ella luce unos jeans anchos, polera holgada y zapatillas. La hija de Pepe Aguilar abraza y besa efusivamente a Nodal. En ese momento, se observa también a la violinista Esmeralda Camacho haciendo gestos, tocando su cabello y mirando hacia una de las coristas quien muestra “una cara de sorpresa mientras voltea a ver a Esmeralda”.

“Sus miradas, su sonrisa forzada para muchos y gestos a su compañera de banda han logrado que algunos usen su imaginación y piensen que, uno, Ángela marcaba su terreno y, dos, que Esmeralda Camacho, la ya famosa violinista, estuviera celosa”, resalta People.

Eso no es todo. Otro video mostró al propio Christian Nodal teniendo una gran confianza con Esmeralda Camacho. El intérprete de Ya no somos ni seremos se acerca a la violinista. Ella lo mira sonriendo antes de que este le diera de tomar un trago de una botella en su boca haciendo notar que, lejos de incomodarse, le gustó la acción de Nodal. ¿Estaremos ante un nuevo “fan de su relación”? Veremos.