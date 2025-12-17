Últimas Noticias
¿Fan de su relación? Violinista de Christian Nodal se vuelve viral por video de supuestos celos de Ángela Aguilar

Christian Nodal es vinculado con su violinista Esmeralda Camacho tras supuestos celos de Ángela Aguilar.
Christian Nodal es vinculado con su violinista Esmeralda Camacho tras supuestos celos de Ángela Aguilar. | Fuente: Instagram (esmeralda_canape)/(nodal)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Infidelidad a la vista? Christian Nodal fue grabado dando una bebida en la boca a su violinista Esmeralda Camacho, quien se habría mostrado incómoda al ver a Ángela Aguilar besando al cantante.

Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelven a acaparar todas las portadas de espectáculos, pero esta vez no por un avance en su mediática —y polémica— relación, sino por una tercera persona que sería la 'manzana de la discordia' entre ellos. ¿De quién se trata? De Esmeralda Camacho, la violinista de Nodal que viene siendo tendencia por unos videos que la vinculan supuestamente con el cantante mexicano.

Diversos medios como People y El Heraldo señalan que Camacho, quien se identifica como ‘Esmeralda Canape’ en sus redes sociales, se volvió viral luego de evidenciar “cierta incomodidad” al ver al artista regional mexicano besarse con su esposa Ángela Aguilar.

En efecto, en un primer video, que se difundió en redes sociales, se ve como Ángela sube al escenario. Ella luce unos jeans anchos, polera holgada y zapatillas. La hija de Pepe Aguilar abraza y besa efusivamente a Nodal. En ese momento, se observa también a la violinista Esmeralda Camacho haciendo gestos, tocando su cabello y mirando hacia una de las coristas quien muestra “una cara de sorpresa mientras voltea a ver a Esmeralda”.

“Sus miradas, su sonrisa forzada para muchos y gestos a su compañera de banda han logrado que algunos usen su imaginación y piensen que, uno, Ángela marcaba su terreno y, dos, que Esmeralda Camacho, la ya famosa violinista, estuviera celosa”, resalta People.

Eso no es todo. Otro video mostró al propio Christian Nodal teniendo una gran confianza con Esmeralda Camacho. El intérprete de Ya no somos ni seremos se acerca a la violinista. Ella lo mira sonriendo antes de que este le diera de tomar un trago de una botella en su boca haciendo notar que, lejos de incomodarse, le gustó la acción de Nodal. ¿Estaremos ante un nuevo “fan de su relación”? Veremos.

Esmeralda Camacho es una joven violinista que forma parte de las giras de Christian Nodal.
Esmeralda Camacho es una joven violinista que forma parte de las giras de Christian Nodal. | Fuente: Instagram (esmeralda_canape)

¿Quién es Esmeralda Camacho?

Esmeralda Camacho es una joven violinista que forma parte de la banda que acompaña al cantante mexicano Christian Nodal en sus giras por México, entre otros países de la región.

Camacho utiliza el nombre de Esmeralda Canape en sus redes sociales (tiene más de 68 mil seguidores en Instagram y más de 418 mil en TikTok) donde sube varios videos y fotos de su talento con el violín interpretando distintas melodías, así como sesiones de fotos siendo modelo para promociones musicales, entre otros eventos.

El último martes, Esmeralda publicó en su cuenta de TikTok un video donde aparece tocando con el violín el tema Mi mayor Anhelo, con los mismos arreglos de la versión que estrenaron Christian Nodal y Julión Álvarez en octubre último. “En la música confiamos”, escribió en la descripción.

Del mismo modo, la joven artista, de quien se desconoce su edad, compartió otros videos donde se le ve compartiendo escenario con bandas como El mago de oz, Belanova, entre otras agrupaciones de música sinfónica de México.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron civilmente el 24 de julio de 2024.
Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron civilmente el 24 de julio de 2024. | Fuente: Instagram

¿Ángela Aguilar pidió a Christian Nodal despedir a Esmeralda Camacho?

Luego de que se viralizaran ambos videos de Christian Nodal y Esmeralda Camacho, medios y portales mexicanos especularon sobre una supuesta reacción de Ángela Aguilar de pedir a su esposo que la violinista no continúe más en la banda que lo acompaña en las giras.

Fue la periodista de espectáculos Inés Moreno quien mencionó en su programa digital en YouTube que la joven cantante de 22 años habría solicitado a Nodal que Esmeralda, y la corista que aparece en el video, sean "despedidas".

"Dicen que ya (Ángela Aguilar) las corrió, a la violinista como a la del violonchelo por estas caras que ahorita vas a ver a continuación por que se balconearon ya que un día que fue Ángela a cantar con él a su show, ellas se hicieron miraditas, caritas, la gente lo interpreta como que ellas se burlaban de Ángela Aguilar", comenzó diciendo Moreno.

En ese sentido, resaltó que la hija menor de Pepe Aguilar se habría incomodado por los videos donde se ve a la violinista en confianza con su esposo. "Aparte él se veía que se llevaba demasiado bien con la violinista, entonces ya está la historia de que Ángela las mandó correr por que dijo: ‘no mijito’", añadió la periodista.

Cabe resaltar que ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal se han pronunciado al respecto para aclarar la situación. Ambos compartieron solo fotos en Instagram de su casa con adornos y árboles navideños. "Ella también compartió una foto de ella estando seria pero tranquila, presumiendo su belleza y gafas de sol", expresa People.

@hispanoq 👀🎶 Un gesto romántico entre Christian Nodal y Ángela Aguilar en pleno concierto llamó la atención del público, pero en redes el foco se fue hacia la banda. 🔶️ Una violinista de nombre Esmeralda Canape, fue vista reaccionando entre risas junto a una compañera, lo que desató comentarios y teorías de usuarios sobre un posible trasfondo. Por ahora, todo queda en especulación. 🔥🎻 #foryoupage #viral #nodal ♬ sonido original - ~ Alejandro 🕷️
Christian Nodal angela aguilar

