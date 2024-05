Tula Rodríguez vivió un choque múltiple en la Vía Expresa: "¡Qué nervios!, me ha movido la cabeza"

Tula Rodríguez vivió momentos de terror el último sábado cuando el vehículo en el que viajaba se vio involucrado en un choque múltiple en la Vía Expresa. A través de sus redes sociales, la actriz compartió la experiencia, visiblemente afectada por el suceso: "Ha sido bien fuerte (...) ¡Qué nervios!".



En videos publicados en sus historias de Instagram, Rodríguez narró el susto que experimentó durante el aparatoso accidente vehicular, mientras se escuchaba la sirena de una ambulancia de fondo. La actriz, conocida por su papel en Los otros Concha, se dirigía a su hogar después de concluir las grabaciones de la serie.

¿Qué le pasó a Tula Rodríguez?

“Nos chocaron, [choque] múltiple. Estaba grabando en el Centro de Lima, y ya me estaban regresando por la Vía Expresa y gracias a Dios estaba con cinturón y... ¡Pam! Nos chocaron atrás y nosotros chocamos a los otros y así múltiple en la Vía Expresa. Nunca me había pasado esto, qué nervios”, relató Tula Rodríguez, evidenciando su afectación.



Rodríguez también aprovechó el incidente para hacer una reflexión y destacar la importancia del uso del cinturón de seguridad, que fue crucial para evitar lesiones graves. “Lo que me ha movido es un poco la cabeza. No me he bajado del carro porque ya vino la policía. Aprovecho para decirles la importancia del cinturón de seguridad, te salva la vida. Qué fuerte".



"Quiero estar con mi hija... Dios es bueno y me ha permitido que nada nos pase”, agregó aún alterada. Después de algunos minutos, Tula Rodríguez expresó su alivio por haber salido ilesa del accidente y recordó a sus seguidores la importancia de tomar precauciones para evitar situaciones similares.



“Ya llegué a mi casa. Gracias a Dios sana y salva, y como yo no había visto nada [del choque], chica, ha sido bien fuerte (...) Gloria a Dios que estoy bien y, por favor, cinturón de seguridad. Cuando te toca, te toca y cuando no, no. Pero uno también tiene cuidarse”, añadió la expresentadora de En boca de todos.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis