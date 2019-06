Vanessa Jerí: "No quisiera lucrar con mi embarazo"

Vanessa Jerí confirmó su embarazo y dijo estar viviendo un "maravilloso momento". | Fuente: Instagram

La actriz y conductora de televisión Vanessa Jerí fue captada recientemente luciendo un abultado vientre, por lo que se especuló que estaba embarazada. Tras la difusión de las imágenes, ella decidió romper su silencio y confirmar su embarazo; además envió un fuerte mensaje dedicado a quienes rumoreaban sobre su estado.

“Desde que ingresé a la televisión siempre fui hermética en cuanto a mi vida privada y esta ocasión no será la excepción. El trabajo de la televisión es uno como cualquier otro y pienso que los temas personales siempre se mantienen al margen de lo profesional”, aclaró en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Vanessa Jerí aseguró que durante todos estos años ha mantenido una relación respetuosa con la prensa, pues comprende que ellos hacen su trabajo. No obstante, debido a su embarazo prefiere mantenerse al margen y ser cautelosa con respecto a sus declaraciones y publicaciones.

“No quisiera lucrar con mi embarazo y respeto a las personas que lo hacen. Ya encontraré el momento oportuno de publicar algo concerniente a este maravilloso momento que vivo”, sostuvo la recordada actriz de "Mil Oficios".

Vanessa Jerí mantiene una relación estable con el empresario Raúl Gonzáles, quien se desempeña como mánager del futbolista peruano Jefferson Farfán.

QUIERE HACER DRAMA

El año pasado, Jerí afirmó que ha descartado papeles porque le pedían ser la bomba sexy de la pantalla. Ella asegura que está para probar otras cosas. "Quisiera cambiar de rol y no ser solo la chica sensual, me gustaría hacer algo diferente. Que me prueben en otras cosas porque si no, nunca van a saber", dijo entre risas.