"Las cosas pueden funcionar": Ale Venturo sobre posible reconciliación con Rodrigo Cuba

Ale Venturo se pronunció acerca de las imágenes que la captaron entrando a un hotel junto a Rodrigo Cuba; a pesar de haber anunciado su ruptura amorosa en mayo pasado, esta exposición mediática avivó las especulaciones sobre una posible reconciliación.

En una entrevista con Samuel Suárez, creador del espacio digital Instarándula, la empresaria aseguró que las cosas con el futbolista no han cambiado, pero aclaró que ambos siguen viéndose con la esperanza de que la relación mejore.

"Obviamente nos están viendo juntos a Rodrigo y a mí. Obviamente estamos intentando que las cosas puedan funcionar", expresó Venturo al comunicador.

De presentarse el escenario de la reconciliación, la empresaria dijo que esta se daría en el momento y tiempo indicado.

"No significa que hayamos vuelto y que me esté haciendo la loca, cada uno tiene su tiempo. En el momento que se dé, se van a enterar y no tiene nada de malo, pero nadie se hace el loco", expresó.

Rodrigo Cuba: "Amo a Ale Venturo"



A inicios de julio, Rodrigo Cuba aseguró que hará lo posible para retomar su romance con la mamá de su segunda hija.

"Solo te puedo decir que amo a Ale y voy a hacer absolutamente todo por ella y por nuestra familia", comentó en América Hoy.

Esta no es la primera vez que el futbolista de Sport Boys se muestra interesado en regresar con Ale Venturo. En las redes sociales, no duda en comentar las fotos de la empresaria con emojis de corazón o le dedica canciones de amor en sus historias de Instagram.

¿Qué originó su separación?

Como se recuerda, tras el fin de su relación mediática, las cámaras de Magaly Medina captaron a Rodrigo Cuba saliendo de fiesta en compañía de la modelo Gianella Rázuri, una de las participantes del Miss Perú 2023.

Aunque en esa ocasión los dos negaron un 'affaire', Rázuri evidenció hace unos días que el futbolista aún sigue viendo sus historias en redes sociales.

"Lo único que me gustaría es que me dejen de involucrar en este tema y a él que deje de ver mis historias, más aún si no nos seguimos. Un poquito de por favor", dijo Gianella al programa Amor y Fuego adjuntando una captura de pantalla de las personas que vieron sus historias.